Katarzyna Nosowska z nowym albumem "Basta": Najważniejsza płyta w moim życiu

"Znalazłam w sobie siłę, żeby przestać się przejmować... przepraszać za to, że żyję" - mówi Katarzyna Nosowska, która właśnie wydała swoją solową płytę "Basta".

Katarzyna Nosowska prezentuje płytę "Basta" /Marlena Bielińska /materiały prasowe

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. grupa Hey zagrała dziesięć koncertów w największych halach w Polsce. Podczas jubileuszowej trasy "Fayrant Tour" z okazji 25-lecia gościem specjalnym był założyciel zespołu, gitarzysta Piotr Banach.

Po jej zakończeniu, formacja dowodzona przez wokalistkę Katarzynę Nosowską zawiesiła działalność.

"Nie twierdzę, że to jest definitywny koniec. Po prostu nie wiemy, ile to potrwa. Na pewno nie wrócimy za pół roku, rok, i to nie chwyt marketingowy. Z decyzją nosiliśmy się od prawie roku. Przyznaję się oficjalnie, że inicjatorką tego pomysłu byłam ja. Chłopcy musieli się z tym stopniowo ułożyć" - mówiła wtedy Nosowska.

Wokalistka została gwiazdą Instagrama, gdzie zamieszczała krótkie filmy wideo, w zabawny sposób komentując sytuacje z rodzimego show-biznesu oraz żartują sobie z innych gwiazd. Np. z Edyty Górniak: "Ja żem jej powiedziała: 'Kaśka, to, że Edyta Górniak odpowiedziała Ci kiedyś 'cześć' nie oznacza, że masz koleżankę w Los Angeles'".



Wideo Co dzieje się u Kasi Nosowskiej po zespole Hey? (WideoPortal/x-news)

Profil zdobył ponad 310 tys. fanów, a niektóre filmiki zbierały po kilkaset tysięcy wyświetleń.

Rozwinięciem tego pomysłu była wydana pod koniec maja tego roku książka "A ja żem jej powiedziała...".

Wreszcie przyszedł czas na zapowiadaną kolejną solową płytę. "Basta" to następca albumu "8" z 2011 r.

"Na próżno szukać wśród jedenastu nowych utworów starej NOSOWSKIEJ. 'BASTA' jest mocna i bezpośrednia, a momentami brutalna. Artystka pozbyła się bezpiecznych melodii i wyszukanych metafor i zaczęła rapować o prozie życia, a towarzyszą temu tłuste bity wyprodukowane przez Michała "FOXA" Króla. Dzisiaj na półki trafia - jak mówi sama NOSOWSKA - najważniejsza płyta w jej życiu" - czytamy w materiałach prasowych.

Clip Katarzyna Nosowska Ja pas!

"Według słownika 'basta', to zwrot wyrażający stanowczy nakaz zaprzestania czegoś. Ja jestem teraz w takim momencie swojego życia, że znalazłam w sobie siłę, żeby przestać się przejmować... przepraszać za to, że żyję. Zwróciłam się ku sobie i zapytałam samą siebie czego chcę. Okazało się, że zapragnęłam takiej płyty - bez zbędnych metafor, wyśpiewywania melodii i owijania w bawełnę" - podkreśla wokalistka.

Płyta "Basta" powstała z udziałem Michała Foxa Króla, pracującego z m.in. Kayah i Marią Peszek, mającego na koncie dwie autorskie płyty.

25 października koncertem w Gdańsku Nosowska rozpoczyna "tłustą" trasę promującą album "Basta".