Kasia Moś & Jarecki: Zobacz teledysk "Dobre moce". Propozycja do konkursu Premiery na Festiwal w Opolu

Kasia Moś, reprezentantka Polski na Eurowizję 2017, od dłuższego czasu przygotowuje nowy album z premierowym materiałem.

W maju tego roku wypuściła płytę "Moniuszko 200" będącą zapisem koncertu z NOSPR w Katowicach z grudnia 2019 r. Wykonawcy zaprezentowali wówczas współczesne interpretacje utworów Stanisława Moniuszki.

Piosenkę "Dobre moce" napisali Mateusz Krautwurst, Marcin Śmiałek (muzyka, tekst) i Jarecki (muzyka). Ten drugi wykonuje utwór w duecie z Kasią Moś.

Clip Kasia Moś DOBRE MOCE - & Jarecki

"Nie wierzę, że można do tego utworu nie tańczyć!" - mówi Mateusz Krautwurst, który jest również producentem nagrania.

"Od mojego eks-sąsiada, znakomitego prawnika - Marcina Śmiałka, który wpadł na drinka i zostawił fragment melodii, po Kasię Moś, która pozytywną energią natchnęła mnie do dalszej pracy twórczej, i po Jareckiego, który najpierw na odległość zanucił po swojemu to, co trzeba, żeby wszystko nabrało rumieńców" - dodaje.



Kim jest Kasia Moś?

W 2012 r. dotarła do finału trzeciej edycji "Must Be The Music. Tylko muzyka" w Polsacie.

Trzy lata później wokalistka wypuściła swój debiutancki album "Inspination". Promowały go cztery single: "Zatracam się" ( sprawdź! ), "Break", "Pryzmat" oraz "Addiction" ( sprawdź! ).

Szersza publiczność poznała Kasię za sprawą Konkursu Piosenki Eurowizji 2017. Z utworem "Flashlight" ( posłuchaj! ) została wybrana reprezentantką Polski - w Kijowie udało jej się awansować do finału, w którym ostatecznie zajęła 22. miejsce (na 26 uczestników).



Jesienią 2017 r. wzięła udział w ósmej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" w Polsacie. Jako Alicia Keys wygrała jeden z odcinków, a w końcowej klasyfikacji zajęła piątą pozycję.



Od pewnego czasu wokalistka pracuje nad nowymi nagraniami. W 2020 r. gościnnie wsparła Arkadio w jego utworze "Schować pod skorupę". Wypuściła też swój singel "Wait" z udziałem przyjaciółki - Magdy Adamiak. Kolejną autorską propozycją była piosenka "Ślad", a w tym roku pojawiły się piosenki "Częściej" (z Happy Price) i "Mimi".