Karolina Czarnecka porusza się po różnych dziedzinach sztuki i bada ich granice. Zasłynęła piosenką "Hera koka hasz LSD" (ponad 34 mln odsłon), którą wykonała na Przeglądzie Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu w 2014 roku.

To cover utworu "Heroin and Cocaine" zespołu The Tiger Lillies z polskim tekstem napisanym przez zmarłego w 2019 r. Romana Kołakowskiego, w latach 2006-2005 dyrektora PPA, autora tekstów do piosenek wykonywanych przez m.in. Voo Voo, Piotra Rubika, Justynę Steczkowską czy Michała Bajora.

Clip Karolina Czarnecka Hera koka hasz LSD

Jest dyplomowaną lalkarką i prawie dyplomowaną aktorką dramatyczną, współtworzy grupę teatralno-kabaretową Pożar w Burdelu i jest członkinią Żelaznych Wagin oraz Gangu Śródmieście.

W 2014 roku artystka wydała debiutancką solową EP-kę "Córka", na której znalazły się - obok przeboju z PPA - piosenki "Zjawa" czy "Demakijaż" z gościnnym udziałem L.U.C.-a.

Wiosną 2018 roku miał premierę album "Solarium 2.0" - promowany singlami "Anaruk" i "Mój pokój" - będący swoistą kontynuacją opowieści rozpoczętej na pierwszym krążku. Kolejnym wydawnictwem była płyta "Cud" (2019).

Teraz powraca z utworem "Niepolka" , w którym deklaruje, że nie ma siły na rewolucję. To zapowiedź minialbumu "Seans Cybernetyczny. wyspaSPAM" i pierwszej części projektu Seans Cybernetyczny.



"Seans Cybernetyczny to paradoks totalnego skomunikowania i życia w izolacji. Karolina Czarnecka sięga po wątki spirytystyczne, ale łączy się z duchami przyszłości. Szuka też pomostu między wierzeniami ludowymi a najnowszymi technologiami. I pyta, śladem największego literackiego dylematu: to web or not to web?" - czytamy w opisie.



Autorami utworu "Niepolka" są Karolina Czarnecka (tekst, muzyka), Szatt (muzyka, produkcja) i znany z grupy Hey gitarzysta Marcin Żabiełowicz (muzyka).