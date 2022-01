Kanye West zamieszkał z nową dziewczyną? Julia Fox komentuje

Kanye West długo starał się o odzyskanie żony. Wielokrotnie publicznie w mniej lub bardziej zawoalowany sposób prosił kobietę, by dała mu jeszcze jedną szansę, ale bez skutku. Doczekał się tylko tego, że prawnicy celebrytki złożyli do sądu w Los Angeles wniosek, by przyspieszyć sprawę rozwodową. Do dokumentów dołączyli też oświadczenie napisane przez samą Kim.

"Istniały już wcześniej i nadal istnieją różnice nie do pogodzenia między Kanye Westem a mną, które spowodowały nieodwracalny rozpad naszego małżeństwa. Żadne terapie małżeńskie ani inne wysiłki na rzecz pojednania nie będą miały teraz żadnej wartości. West i ja zasługujemy na możliwość zbudowania nowego życia" - napisała.



Niedawno raper zaczął spotykać się z młodszą o 13 lat aktorką, Julią Fox. Teraz nowa partnerka Westa opowiedziała o ich relacji. Powiedziała, że wciąż jest przygotowana na to, że West może ją rozczarować, ale nie potrafi żyć jako singelka. "Wiesz, jestem tak przyzwyczajona do bycia w związkach, więc wciąż czekam, aż mnie rozczaruje, ponieważ składa wspaniałe obietnice. W tej chwili dotyczą one w dużej mierze tolerancji, życzliwości i miłości" - wyjaśniła.



Zapewniła jednak, że od spotkania rapera jej życie zdecydowanie się zmieniło. "Kilka dni po spotkaniu całe moje życiowe gówno było w pudłach i zniknęło. To było takie oczyszczające. To nie było tak, że tylko pakowałam swoje stare ubrania, to było tak, jakbym pakowała moje stare życie" - powiedziała Fox.



Zapytana o to, czy mieszka z Westem, potwierdziła. "Przy nim czuję się po prostu bezpieczna" - podsumowała.