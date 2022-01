Kanye West to niekwestionowana gwiazda rapu, którą fani często zaczepiają na ulicy. Ostatnio zrobił to Loner - młody raper.

West wybierał się tego dnia na randkę z Julią Fox, swoją nową dziewczyną. W pewnym momencie wokół gwiazdy pojawiło się sporo osób chcących zrobić mu zdjęcie. Wśród nich był właśnie nieznany jeszcze nikomu raper. Chłopak zaczepił ye, mówiąc mu, że jest raperem - nie spodziewał się pewnie, że autor "Dondy" zaprosi go do pokazania swoich umiejętności na ulicy.



Loner zaczął freestylować, a Kanye West nie ukrywał podziwu i radości. Świadkowie wydarzenia zaczęli kręcić ten spontaniczny występ, więc gwiazda zachęciła młodego rapera do autopromocji.



"Powiedz jak się nazywasz!" - krzyknął Kanye West i namówił Lonera do podania swojej nazwy na Instagramie.



Jak można się było domyślać filmiki relacjonujące tą sytuacje pojawiły się w serwisie. Czy kariera Lonera rozpocznie się po spotkaniu z Kanye?



Reklama

Instagram Wideo

Ostatnim albumem Kanyego Westa jest "Donda" z 2021 roku. Na 27 utworach pojawili się m.in. The Weeknd, Jay-Z, Jay Electronica, Pop Smoke (wykorzystano nagrane przed jego śmiercią ścieżki wokalne), Ariana Grande, Kid Cudi, Young Thug, Lil Yachty, Lil Durk, Travis Scott, Playboi Carti i Ty Dolla Sign.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kanye West z zaskoczenia AFP