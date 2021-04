Kamerzysta i jego koledzy zatrzymani. Mieli usłyszeć zarzuty

Youtuber Kamerzysta miał usłyszeć zarzuty znęcania się. Internetowy celebryta został zatrzymany i przesłuchany wraz z kolegami uwikłanymi w powstanie skandalicznego nagrania z niepełnosprawnym.

Kamerzysta miał usłyszeć zarzuty /Karol Makurat / Reporter

Policja i prokuratura zainteresowała się kontrowersyjnym youtuberem po tym, jak do sieci trafił film, w którym internetowy gwiazdor i jego koledzy poniżają niepełnosprawnego intelektualnie chłopaka.

Kamerzysta namawiał mężczyznę do skoków do kontenera wypełnionego śmierciami, tarzania się w błocie i do innych upokarzających czynności w zamian za gotówkę.

"Funkcjonariusze zabezpieczyli już materiał dowodowy, docieramy do świadków i pokrzywdzonego. Ustalamy okoliczności tego zdarzenia. Poinformowana została też prokuratura, która wszczęła w tej sprawie śledztwo" - poinformowała Ewelina Gryszpan z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.

Niedługo później doszło do zatrzymania Kamerzysty i jego kolegów. Mężczyźni zostali przesłuchani. Według informacji Radia Zet zarzuty mieli usłyszeć tego samego dnia.

Celebrycie i jego znajomym grozi do ośmiu latu więzienia (art. 207 KK).