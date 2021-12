"Świat pełen niespodzianek" to wzruszająca, momentami zabawna opowieść o przyjaźni. 66-minutowy film zapewnia całej rodzinie zarówno rozrywkę, jak i przekazuje uniwersalne wartości. Czwórka młodych bohaterów - Lila, Kamil, Aleks i Wiki - musi przejść długą drogę ze zwykłego szkolnego korytarza do baśniowego lasu i groźnej krainy lodu, by docenić wartość przyjaźni. Pomoże im w tym Kinderino, bohater marki KINDER Niespodzianka, ale to oni sami będą musieli podjąć najważniejsze decyzje.

Do realizacji produkcji zaangażowano ponad 60 dziecięcych tancerzy oraz plejadę gwiazd Telewizji Polsat w nietypowych rolach i niesamowitych kostiumach.

Reklama

Na ekranie pojawią się m.in. Stanisław Karpiel-Bułecka w roli orła, Krzysztof Ibisz jako łoś oraz Antoni Królikowski, Rafał Maserak i Adam Zdrójkowski jako szopy pracze. Wiewiórki, a właściwie wiewióenserki to Klaudia Halejcio, Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Wiktoria Gąsiewska. Nauczycielkę zagrała Katarzyna Moś, w której wykonaniu usłyszymy piosenkę przewodnią musicalu "Drogowskazy".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kajra o musicalu "Świat pełen niespodzianek": Naprawdę wybuchowy skład INTERIA.PL

- Mieliśmy bardzo wybuchowy skład. To są zupełnie trzy różne postaci i było bardzo ciężko, żeby się bohaterki dogadały między sobą - to była duża walka, ale dzięki temu, że wspólnie dopracowaliśmy bliskości i współpracy, pokazałyśmy, że można odnieść sukces i tego byśmy chciały, żeby dzieciaki się od nas uczyły - opowiada Kajra w rozmowie z Interią.

- Jestem fanem Kajry jako wiewiórki, wygląda najpiękniej. Myślę, że będzie pięknie tańczyła, pięknie śpiewała i że kiedyś dla mnie też tak się przebierze - dodaje Sławomir.



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Moś Drogowskazy

Podróż głównych bohaterów po świecie pełnym niespodzianek została w całości wyprodukowana w studiu filmowym dzięki technologii Virtual Film Production, czyli połączeniu technologii telewizyjnej, silnika gry komputerowej oraz ekranów wykorzystywanych przy eventach. Technologia Virtual Production dotąd w Polsce była używana głównie w grach, teledyskach, reklamach oraz produkcji telewizyjnej. "Świat pełen niespodzianek" to pierwsza w Polsce produkcja fabularna, w której zastosowano takie rozwiązanie.Specjalnie na potrzeby musicalu powstało 10 oryginalnych piosenek, do wykonania których zaproszeni zostali młodzi artyści oraz wybrane gwiazdy Telewizji Polsat.

Musical "Świat pełen niespodzianek" w Telewizji Polsat 18 grudnia o godzinie 20:00, a także dostępny bezpłatnie na Polsat Go!

Kajra w finale programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami". Jak wypadła żona Sławomira? 1 / 8 Co jakiś czas pojawiały się pogłoski, że Magdalena "Kajra" Kajrowicz pojawi się w tanecznym show Polsatu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami", ale żona Sławomira wielokrotnie zaprzeczała. Ostatecznie dała się namówić i na parkiecie wystąpiła w parze z Rafałem Maserakiem. Źródło: AKPA udostępnij

Kim jest Kajra?

Magdalena "Kajra" Kajrowicz od początku kariery towarzyszy na scenie swojemu mężowi - gwieździe rock polo Sławomirowi.

Kajra wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Za kulisami Polsat SuperHit Festiwal 2021 Polsat News

W rozmowie z tygodnikiem "Na Żywo" Kajra opowiedziała, że swojego przyszłego męża poznała w Stanach Zjednoczonych. "Pracowałam tam jako kelnerka. Gdy Sławomir pierwszy raz mnie zobaczył, nie wiedział, że jestem Polką i zaczął mówić do mnie po hiszpańsku" - mówiła Magdalena Kajrowicz. Dodała również, że Sławomir za zamówione pierogi zapłacił swoją całą tygodniówką. Później przychodził do baru, aby prosić o jedzenie, ponieważ nie miał już pieniędzy.

Instagram Post

Kajra jeszcze podczas studiów wystąpiła w filmowych produkcjach Agnieszki Holland, Janusza Majewskiego i Michała Kwiecińskiego. Ma w dorobku epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na krawędzi", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex", "Chichot losu" i "Przyjaciółki". Z kolei Sławomir występował w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.

W kwietniu 2017 r. wypuścił debiutancki album zatytułowany przewrotnie "The Greatest Hits" promowany singlami "Megiera", "Ni mom hektara", "Aneta", "Miłość w Zakopanem" i "Ty mała znów zarosłaś". Płyta uzyskała status poczwórnej platyny za sprzedaż ponad 120 tys. sztuk. "Miłość w Zakopanem" to najpopularniejszy polski teledysk na YouTube - ponad 237 mln wyświetleń.



Clip Sławomir Miłość w Zakopanem

Sławomir i nowa płyta "The Best of"

W październiku 2020 r. do sprzedaży trafił drugi album Sławomira, zatytułowany również przewrotnie "The Best of". Z tego wydawnictwa pochodzą przeboje "Weekendowy korsarz", "Weselny pyton" (w klipie - zobacz! - Kajra bierze ślub z prezenterem Polsatu Krzysztofem Ibiszem), "Totalny Love", "Będę z nią" (gościnnie na akordeonie Marcin Wyrostek) i "All Inclusive".

Jednym z ostatnich singli był utwór "Boli d*pa" ( sprawdź! ). "Uwaga klip zawiera słowa niecenzuralne" - ostrzegają na samym początku Sławomir i Kajra. "To nasza ulubiona piosenka z nowej płyty" - dodaje małżeństwo.

Clip Sławomir BOLI D*PA

Sławomir jesienią 2016 r. wziął udział w programie "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" - zajął wówczas 7. miejsce w parze z Magdaleną Molędą. Co jakiś czas pojawiały się pogłoski, że w kolejnych odsłonach może pojawić się Kajra, choć ta sama wielokrotnie zaprzeczała.

Instagram Post

Ostatecznie Kajra przyjęła propozycję od Polsatu i od września można ją było oglądać na ekranach telewizorów. Na parkiecie towarzyszył jej Rafał Maserak, który ma na koncie wygrane w parze z Anną Muchą (2009) i Julią Kamińską (2010). Ostatecznie Kajra zajęła drugie miejsce.