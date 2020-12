K.T. Oslin nie żyje. Gwiazda country była zakażona koronawirusem

W wieku 78 lat zmarła K.T. Oslin, amerykańska legenda muzyki country. U wokalistki kilka dni wcześniej wykryto zakażenie koronawirusem.

K.T. Oslin w 1987 r. /Oliver Morris /Getty Images

Od 2016 r. K.T. Oslin przebywała w domu opieki. Gwiazda country od pewnego czasu zmagała się z chorobą Parkinsona.

U wokalistki kilka dni wcześniej zdiagnozowano koronawirusa, choć nie jest jasne, czy komplikacje z nim związane przyczyniły się do śmierci.

K.T. Oslin była pierwszą kobietą, która zdobyła nagrodę Country Music Association Award za piosenkę roku ("80's Ladies").

Jej muzyczne początki to występy w folkowym trio razem z m.in. Guyem Clarkiem. W latach 70. zdobyła sławę dzięki występom na Broadwayu w takich produkcjach, jak m.in. "West Side Story", "Hello Dolly!" i "Promises, Promises".



Największą popularność przyniósł jej wspomniany utwór "80's Ladies", który pod koniec lat 80. stał się kobiecym hymnem. Wokalistka zgarnęła wówczas także m.in. nagrodę Grammy.

Do innych przebojów należą "Do Ya", "I'll Always Come Back", "Money", "Hey Bobby" i "Hold Me".