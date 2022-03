Jungle Rot wzywa do broni (nowy album "A Call To Arms")

Na "A Call To Arms" usłyszymy Spensera Syphersa, nowego perkusistę kwartetu z Wisconsin, który dołączył do składu Jungle Rot w 2019 roku.

Zakończywszy długoletnią współpracę z chicagowską Victory Records, 11. album Jungle Rot wyda tym razem kalifornijska Unique Leader Records. Wytwórnia specjalizująca się w death metalu wytwórnia i powołana do życia przez członków Deeds Of Flesh pod koniec ubiegłego stulecia, szykuje wersję CD, odsłonę cyfrową oraz edycję winylową.

Premierę zaplanowano na 13 maja, przy czym - jak uprzedza wydawca - winyl trafi na rynek dopiero w okolicach połowy lipca.

Reklama

Z "Total Extinction", pierwszym opublikowanym utworem z longplaya "A Call To Arms" Jungle Rot, możecie się zapoznać poniżej:

Wideo Jungle Rot - Total Extinction (Official Visualiser)

Oto program albumu "A Call To Arms":

1. "A Call To Arms"

2. "Beyond The Grave"

3. "Genocidal Imperium"

4. "Asymmetric Warfare"

5. "Vengeance & Bloodlust"

6. "Maggot Infested"

7. "Death Squad"

8. "Haunting Future"

9. "Total Extinction"

10. "Population Suicide".