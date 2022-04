Julia Marcinkowska to wokalistka, studentka wokalistyki oraz aktorka. W wieku 4 lat wystąpiła w programie "Od przedszkola do Opola". Była też uczestniczką 12. edycji "The Voice of Poland".

Jej pierwszy oficjalny singel pomógł stworzyć jej Maciej Moszyński, Mateusz Babiak i Kuba Kisner. Teledysk nakręcił Emanuel Szymański.

"Nadszedł czas, by przedstawiła światu cząstkę siebie. Utwór pojawił się w głowie artystki już kilka lat temu, odzwierciedlając targające nią wtedy uczucia, dając jednocześnie nadzieję na lepsze jutro" - czytamy w zapowiedzi.



Wideo Julia Marcinkowska - Bilans strat (Official Video)

Julia Marcinkowska w "The Voice of Poland". Ta decyzja oburzyła widzów

Wokalistka w "The Voice of Poland" wykonała piosenkę "Małe tęsknoty", jednak żaden z trenerów nie zdecydował się odwrócić fotela. "Nie wierzę, nie róbcie takich numerów, błagam was" - mówił za kulisami rozczarowany Tomasz Kammel.

"To było za teatralne" - stwierdziła Sylwia Grzeszczak. "Powinna określić się, co chce śpiewać" - komentowała natomiast Justyna Steczkowska i stwierdziła, że Marcinkowska musi zdecydować, czy woli postawić na muzykę popową, czy też chce powiązać swoją karierę z piosenką musicalową.

Wideo Julia Marcinkowska „Małe tęsknoty” - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland

"Jeśli chce śpiewać muzykę popową, to nie tak, ale jeśli musicalową, to było super. Trzeba mieć jakiś konkret, aby złapać ludzi za serce" - komentowała trenerka, dodając, że Marcinkowska miała piękny głos.

Z opiniami trenerów nie zgodzili się jednak widzowie, według których Marcinkowska powinna przejść, patrząc zwłaszcza na to, na jakich kolejnych występach odwracali się jurorzy.