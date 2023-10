Jest to kolejny utwór po "Oda od Ślimaka", który zapowiada jej nadchodzący album. Tym razem Jucho prezentuje pełną wzruszeń, baśniową historię muzyczną, opowiadającą o procesie dorastania dziewczyny i niosącą przesłanie o pokonywaniu trudności losu. Artystka inspiruje słuchaczy do refleksji nad życiowymi sytuacjami, podkreślając, że każda z nich ma swoje znaczenie. W tym przypadku wykorzystała bluegrassową stylistykę.

Do piosenki "Płyń Córeczko" powstała również baśniowa animacja, którą Jucho stworzyła wspólnie z Zuzanną Szyszak, znaną m.in. ze współpracy z Krzysztofem Skoniecznym, reżyserką animacji i ilustratorką.

"Dziewczyno, znowu grzejesz mi serducho dokładnie tym, czego potrzeba. Wczoraj wpadłam w ciemną dziurę. A dziś już płynę!", "Łzy. Poruszenie. Słowa, które tulą duszę i przypominają o odwadze życia", "Czekam aż ta piosenka pojawi się w jakiejś bajce Disneya" - komentują fani.

Kim jest Jucho?

Jucho, a właściwie Justyna Chowaniak, to wokalistka znana z nieistniejącej już grupy Domowe Melodie. Zamieszanie wokół grupy Domowe Melodie zaczęło się w 2012 roku, kiedy do sieci trafił teledysk do utworu "Zbyszek" - przypadkowo nagrany fragment próby szybko stał się internetowym hitem. Zespół tworzyła razem ze Staszkiem Czyżewskim (kontrabas, akordeon) i Kubą Dykiertem (gitara, perkusja).

W listopadzie 2017 r. pojawiło się ogłoszenie o zawieszeniu działalności, a rok później - o zakończeniu. W marcu 2020 r. ukazała się limitowana, pożegnalna reedycja książki "Nutny pamiętnik", będącej podsumowaniem kilkuletniej historii Domowych Melodii. Wydawnictwo dodatkowo zawierało płytę CD z nową piosenką "Drzewa", która rozpoczęła solową aktywność Justyny Chowaniak pod szyldem jucho.



Później pojawiły się jeszcze m.in. utwory "Kolorem" i "Wiosenny". Obecnie wokalistka pracuje nad solowym albumem.