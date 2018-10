John Lennon i Yoko Ono: Powstanie film o słynnym małżeństwie

Dobra wiadomość dla fanów Johna Lennona. Powstanie film poświęcony historii eks Beatlesa i Yoko Ono. Para pobrała się w 1969 roku w Gibraltarze.

John Lennon i Yoko Ono w 1971 r. w Londynie /Dove/Daily Express/Hulton Archive /Getty Images

Reżyserią filmu opowiadającego o relacji Johna Lennona i Yoko Ono zajmie się Jean-Marc Vallee, który ma na koncie takie obrazy jak "Młoda Wiktoria" czy "Witaj w klubie". Odpowiada też za miniseriale HBO "Ostre przedmioty" i "Wielkie kłamstewka".

Film powstanie na podstawie tekstu Anthony'ego McCartena, a za produkcję obrazu odpowiadają Michael De Luca oraz Yoko Ono.

Yoko Ono i John Lennon spotkali się w 1966 r. w Londynie w galerii sztuki. Para pobrała się trzy lata później w Gibraltarze. Opowiada o tym piosenka "The Ballad of John and Yoko", która była ostatnim numerem jeden The Beatles w Anglii. Grupa rozpadła się w 1970 roku.

Część fanów winiła Ono, że to ona była powodem rozpadu słynnej Fab Four.

John Lennon zginął 8 grudnia 1980 r. zastrzelony przez szaleńca.

Yoko Ono urodziła się 18 stycznia 1933 r. w Tokio w rodzinie bankiera. W dzieciństwie uczęszczała do najbardziej elitarnych szkół w Japonii, podróżowała także z rodziną do Stanów Zjednoczonych. Podczas wojny rodzina zmuszona była żebrać o pożywienie. Matka przyszłej artystki wyprzedawała rodzinny dobytek, byle tylko zdobyć pieniądze na życie. Ojciec przetrzymywany był wówczas w obozie pracy w Chinach.

John Lennon (1940-1980)

