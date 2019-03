Jessica Simpson urodziła. Pokazała zdjęcie z córką [INSTAGRAM]

Nieco już zapomniana wokalistka Jessica Simpson pochwaliła się na Instagramie zdjęciem dopiero co urodzonej córki. To trzecie dziecko amerykańskiej gwiazdy i jej męża.

Przez ostatnie lata Jessica Simpson koncentrowała się bardziej na promowaniu swojej marki odzieżowej oraz wychowywaniu dwojga dzieci, a karierę muzyczną odłożyła na bok.

Już w 2014 roku przyznała, że bardzo chce znów nagrywać nowe piosenki. Wokalistka zdecydowała się nawet przebudować piwnicę w swoim kalifornijskim domu w domowe studio nagraniowe. Dotychczasową dyskografię zamyka świąteczna płyta "Happy Christmas" z 2010 r.



Jessica Simpson jest obecnie w związku małżeńskim z byłym piłkarzem Erickiem Johnsonem, z którym ma dwoje dzieci: córkę Maxwell Drew (ur. 2012) oraz syna Ace Knute (ur. 2013).

We wrześniu 2018 r. ogłosiła, że spodziewa się córki.

"Jesteśmy szczęśliwi i dumni, ogłaszając narodziny naszej wspaniałej córki, Birdie Mae Johnson. 3.19.19" - napisała na Instagramie Jessica Simpson.

Dzień wcześniej opublikowała zdjęcie z ogromnym brzuchem i wtedy było widać, że porodu należy spodziewać się na dniach.

Jessica Simpson 10 lipca 2015 roku świętowała swoje 35. urodziny:

Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.