Zagraniczne media podały informację, że Jennifer Lopez została oskarżona o naruszenie praw autorskich przez agencję Splash News and Picture.

Jennifer Lopez bez uzyskania odpowiedniej zgody miała opublikować na swoim Insta Stories zdjęcie z narzeczonym Alexem Rodriguezem. Para trzyma się na nim za ręce, a zdjęcie pochodzi z ich pobytu w Nowym Jorku w listopadzie 2017 roku. Fotografia należy do agencji Splash News and Picture, od której Lopez nie uzyskała pozwolenia. Zdjęcie, o którym mowa, w pozwie zostało wycenione na 150 tysięcy dolarów.



Jak twierdzi agencja Splash News and Picture, gwiazda została poinformowana o naruszeniu prawa jeszcze w grudniu 2017 roku, jednak nie zareagowała.



J.Lo regularnie udostępnia w mediach społecznościowych zdjęcia swojego narzeczonego i siebie, a aktualne oskarżenie to pierwszy przypadek, w którym zarzucono jej naruszenie praw autorskich. Z dokumentów sądowych wynika, że gwiazda nie była upoważniona do korzystania z fotografii.

W pozwie stwierdzono, że zdjęcie jest "kreatywne, charakterystyczne i wartościowe" oraz że ze względu na status celebrytki oraz jakość i atrakcyjność wizualną zdjęcia agencja powinna uzyskać dochód z fotografii.



Oprócz 150 tys. dolarów agencja zażądała także, aby Lopez i jej zespół nie mogli ponownie użyć zdjęcia będącego przedmiotem sporu.

Jennifer Lopez nie jest oczywiście pierwszą gwiazdą, która boryka się z problemami dotyczącymi publikowania zdjęć paparazzi w mediach społecznościowych.



W kwietniu 2017 roku Khloé Kardashian została pozwana przez agencję fotograficzną Xposure Photos za udostępnienie na Instagramie zdjęcia siebie wraz z siostrami w restauracji w Miami. Agencja, która domagała się ponad 150 tys. złotych odszkodowania, ostatecznie wycofała pozew na początku 2018 roku.



Khloé i Kim Kardashian starały się też walczyć z roszczeniami dotyczącymi naruszenia prawa autorskiego po tym, jak w 2018 roku zamknięte lub zawieszone zostało kilka kont ich fanów. Stało się to za sprawą agencji, które zauważyły, że na kontach pojawiają się zdjęcia bez odpowiedniej licencji lub pozwolenia.



Nie wiadomo jak potoczy się sprawa Jennifer Lopez i jak ustosunkuje się do niej sąd. Póki co sama gwiazda również nie odniosła się do oskarżeń.