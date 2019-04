Jennifer Lopez pozwana. Wokalistka ukradła pomysł na program?

Jennifer Lopez została oskarżona o kradzież. Wokalistka miała wykorzystać cudze pomysły przy tworzeniu programu "World of Dance".

Jennifer Lopez została pozwana /Aaron Davidson/WireImage /Getty Images

"World of Dance" to światowy hit amerykańskiej stacji NBC, którego jurorką i producentką jest znana aktorka, piosenkarka i tancerka Jennifer Lopez.

Format okazał się tak popularny, że trafił również do innych krajów na świecie w tym do Polski.

Jak się jednak okazuje, główna inicjatorka show, może mieć problemy prawne. Wszystko z powodu oskarżeń o kradzież pomysłów.

Jennifer Lopez pozwał Alvin Gray-El. W dokumentach, które trafiły do sądów, a do których dotarł serwis TMZ, Gray-El zarzuca skopiowanie gwieździe fragmentów jego show "Let's Start The Dance".

Pozywający zaznaczył, że pomysł na program zarejestrował w Urzędzie Praw Autorskich w 2010 roku, siedem lat przed tym, jak ze swoim widowiskiem ruszyła Lopez i stacja NBC.

Od artystki mężczyzna domaga się 6,5 miliona dolarów odszkodowania.