"Najlepsza polska muzyka, niepowtarzalna atmosfera i wreszcie kultowe miejsce, w którym pierwsze kroki często stawiają legendy - to wszystko powróci do Jarocina latem 2024 r." - w ten sposób reklamują festiwal organizatorzy. Niespełna 30-tysięczne miasto w Wielkopolsce od 18 do 21 lipca ponownie stanie się rockową stolicą kraju.

Kto zagra na festiwalu w Jarocinie?

Grupa Riverside zagra w Jarocinie po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej karierze! Zespół znany jest ze swoich charyzmatycznych koncertów, których na przestrzeni lat zagrał setki, zarówno w każdym zakątku Europy, jak i obu Ameryk. To zapewne przyczyniło się do nadania warszawiakom etykiet "Najlepszego polskiego towaru eksportowego" oraz "Najbardziej znanego polskiego zespołu rockowego za granicą". W styczniu 2023 r. premierę miał świetnie przyjęty album "ID.Entity".

Reklama

Wśród występujących znalazł się także dobrze znany nam wszystkim zespół - Pidżama Porno. Grupa powstała z inicjatywy Krzysztofa Grabowskiego i Andrzeja Kozakiewicza. Zespół zadebiutował na festiwalach w Jarocinie i Sopocie. Przez ponad 30 lat kariery grupa wydała 8 albumów studyjnych, które wpisały się w kanon polskiej muzyki rockowej. Najnowszy, zatytułowany po prostu "PP", ukazał się 17 listopada 2023 r.

Zdjęcie W Jarocinie nie może zabraknąć zespołu Pidżama Porno / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / materiały prasowe

W Jarocinie pojawi się również "polski Slayer", czyli jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich grup na świecie - Vader. Zespół występował na wielu prestiżowych festiwalach za granicą, zagrał też m.in. na Stadionie Śląskim przed Metalliką i Slipknotem.

Jeden z najważniejszych i najbardziej buntowniczych polskich zespołów pierwszego dziesięciolecia XXI w. W świecie przestylizowanych, nadprodukowanych i przesadzonych produktów muzycznych styl Cool Kids of Death jest rzadkością. Zespół pracuje nad nowym materiałem, czego efektem jest singiel "Żart", który ukazał się 17 listopada br. Premiera albumu została zaplanowana na wiosnę 2024 r. W tym samym roku światło dzienne ujrzy też dokument w reż. Piotra Szczepańskiego, obrazujący powrót grupy i związane z tym reakcje fanów.

Alians powstał w 1990 r. i od początku uznawany był za jeden z filarów najciekawszych wówczas zjawisk w polskiej kulturze - kształtującej się oddolnie, spontanicznie i poza wszelkimi instytucjonalnymi ograniczeniami, niezależnej sceny muzycznej. Przełomem w rozwoju kapeli okazał się minialbum "W samo południe". Zespół od początku grał stylistyczną mieszankę hard core, punk rocka, ska, reggae i folku, jednak to te ostatnie elementy zaczęły być coraz mocniej słyszalne, a kapela rozrosła się do rozmiarów ośmioosobowej orkiestry z akordeonem i sekcją dętą. Aktualnie grupa pracuje nad nową płytą.

"Alians nie grał w Jarocinie od wielu lat, a zagra prezentując sporo nowego materiału, szykowanego na nadchodzący album. To będzie z jednej strony Alians znany ze swej unikalnej mieszanki stylistycznej łączącej punk rocka, hardcore, reggae, ska i folk, a z drugiej - kapela, która na nowo odkrywa miłość do spontanicznego i ostrego grania, z którego w gruncie rzeczy wyrasta. Przekonacie się!" - przekazują członkowie grupy.

Festiwal w Jarocinie - nie tylko muzyka

Pamiętajmy, że Jarocin Festiwal, oprócz licznych koncertów na dwóch scenach, to też wydarzenia organizowane przez lokalne instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe, w tym m.in. spotkania z artystami i Jarocińskie Rytmy Młodych, które zabrzmią w miejscowym amfiteatrze 18 lipca 2024 r.