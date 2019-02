Jarocin Festival 2019: Oświadczenie burmistrza w sprawie disco polo

W związku z nadzwyczajną sesją rady Jarocina specjalne oświadczenie opublikował burmistrz Adam Pawlicki, który zaprzeczył, że na festiwal pojawią się wykonawcy z nurtu disco polo.

Tak się bawi publiczność w Jarocinie /GRZEGORZ DEMBINSKI/POLSKA PRESS / East News

W weekend pojawiły się informacje o zmianie muzycznego profilu Jarocin Festiwal 2019. Kolejna edycja legendarnej imprezy ma się odbyć w dniach 12-14 lipca.

Portal wlkp24.info podał nieoficjalne informacje, że mogą pojawić się przedstawiciele bardziej rozrywkowych gatunków, jak disco polo i pop.

W poniedziałek (18 lutego) opozycyjni radni zwołali nadzwyczajną Sesję Rady Miasta i Gminy Jarocin, która poświęcona została w pełni tematowi imprezy.



"Pragnę zdementować doniesienia prasowe z ostatnich dni, według których profil muzyczny Jarocin Festiwal ma się zmienić tak diametralnie, że ma obejmować koncerty z nurtu disco polo czy pop" - czytamy w oświadczeniu podpisanym przez burmistrza Adama Pawlickiego.

"Trwają zaawansowane rozmowy z zespołem produkcyjnym, który wkrótce przedstawi koncepcję wydarzenia w nowej formule. Równolegle prowadzimy rozmowy, dotyczące rozwiązań organizacyjnych, jak i finansowania festiwalu, z kilkoma podmiotami. Planowana jest m. in. współpraca z jedną z ogólnopolskich stacji telewizyjnych. Tak szeroka promocja Jarocin Festiwal byłaby znacząca nie tylko dla samego wydarzenia, ale i dla Gminy Jarocin. Na ten moment, ze względu na tajemnicę handlową, nie mogę poinformować Państwa o szczegółach tych negocjacji" - napisał.



Burmistrz ujawnił, że festiwal powróci na ul. Maratońską w Jarocinie. Koordynatorem przedsięwzięcia będzie jarocińska Fundacja Animacji Społeczno-Ekonomicznych (co nie oznacza, że będzie samodzielnym organizatorem festiwalu). W budżecie gminy na organizację festiwalu zabezpieczonych zostało 500 tysięcy zł.

Wiadomo też, że przegląd Jarocińskie Rytmy Młodych koordynował będzie Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie.

"Zgadzam się z opiniami, iż poziom i zainteresowanie ostatnimi edycjami festiwalu były wyraźnie mniejsze. Potwierdził to audyt festiwali za 2016 i 2017 rok. Postawiliśmy wówczas na odważną zmianę formuły festiwalu, przenieśliśmy go do centrum miasta, zorganizowaliśmy liczne wydarzenia towarzyszące. Mimo, iż wszystkie elementy zostały dobrze przemyślane i doskonale wykonane pod względem organizacyjnym, stosunek wydanych pieniędzy do liczby uczestników wydarzenia pozostawiał wiele do życzenia. Biorąc to pod uwagę oraz wsłuchując się w głosy mieszkańców Gminy Jarocin oraz festiwalowiczów, podjąłem decyzję o ponownej zmianie formuły festiwalu" - podkreśla burmistrz Adam Pawlicki.



Na oficjalnej stronie festiwalu poza datami widnieje zdjęcie Ryszarda Riedla, niezapomnianego wokalisty grupy Dżem (posłuchaj przeboju "Whisky"!). W tym roku w lipcu minie 25 lat od jego śmierci. Przypomnijmy, że to jarociński festiwal stał się przepustką Dżemu do sławy w 1980 r.

To właśnie Riedel ma być motywem przewodnim tegorocznej edycji - w 2017 r. patronem imprezy był Czesław Niemen, a rok temu Johnny Rotten, wokalista grupy Sex Pistols.



Adam Pawlicki poinformował, że "trwają rozmowy" z wykonawcami, którzy mają pojawić się na festiwalu.

