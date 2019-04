James Blake i ROSALÍA w utworze "Barefoot in the Park". Zobacz teledysk

James Blake zaprezentował teledysk do "Barefoot in the Park". Utwór pochodzi z wydanego w styczniu albumu "Assume Form", w którym usłyszeć i zobaczyć możemy wschodzącą gwiazdę pop, którą jest ROSALÍA.

James Blake i Rosalia nagrali wspólny klip /Ethan Miller /Getty Images

Utwór "Barefoot in the Park" Jamesa Blake'a pochodzi z wydanego w styczniu 2019 roku albumu "Assume Form". Wokalista i twórca elektronicznych brzmień, który zebrał na świecie pokaźne grono fanów, do nagrania jednego z utworów zaprosił katalońską artystkę, którą nie tak dawno okrzyknięto sensacją na popowej scenie. ROSALÍĄ pojawia się także w opublikowanym do singla wideo, które właśnie zaprezentował artysta.



Clip James Blake Barefoot In The Park (feat. Rosalía)

"Barefoot in the Park" to zapierający dech w piersiach romantyczny moment na "Assume Form", który celebruje wspólnotę i intymność.



Autorami teledysku są Diana Kunst & Mau Morgó, którzy wcześniej współpracowali zarówno z ROSALÍĄ czy takimi artystami jak m.in. A$AP Rocky, FKA Twigs, Spoon, Cut Copy, Little Dragon czy Aphex Twin.

Nowy album Jamesa Blake'a został wysoko oceniony przez dziennikarzy i krytyków.

Zajął on szóstą pozycję na liście najchętniej kupowanych albumów w Wielkiej Brytanii, a w ciągu pierwszego tygodnia został przesłuchany w serwisach streamingowych niemalże 40 mln razy.