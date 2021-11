"Gdybym został idolem, to zmieniłoby się wszystko i... nie zmieniłoby się zupełnie nic. To byłby początek góry lodowej, na którą przygotowuję się mentalnie przez całe swoje życie. Staram się żyć zgodnie z zasadą - podejmuj decyzje i nie patrz wstecz" - mówił Jakub Krystyan przed ścisłym finałem "Idola".



Multiinstrumentalista, wokalista i kompozytor z Krakowa przypadł do gustu jurorom, którzy mocno w niego wierzyli na każdym etapie show Polsatu.

Krystyan ma na koncie współpracę z Jarkiem Grzybowskim z Golec uOrkiestra oraz zespołem Levi. Jest założycielem formacji Konfraternia Bluesa, z którą pojawił się w odcinku castingowym dziewiątej edycji "Must Be The Music" w 2015 r. (trzy głosy na "tak").

W tym samym roku jako solista próbował swoich sił w szóstej odsłonie "The Voice of Poland", jednak żaden trener nie odwrócił swojego fotela. Do Krystyana podeszły wówczas Maria Sadowska i Edyta Górniak, które zachęcały go do tego, żeby się nie poddawał.

Wiosną 2017 r. trener personalny i amator sportów walki zgłosił się na casting przywróconego po 12 latach "Idola". W muzycznym show Polsatu dotarł do ścisłego finału, zajmując ostatecznie trzecie miejsce - za Mariuszem Dybą i Karoliną Artymowicz.

Po programie wydawało się, że jego kariera nabierze tempa - debiutancki singel "Ty mnie znasz" powstał we współpracy z odpowiedzialnym za tekst jurorem "Idola" Wojtkiem Łuszczykiewiczem, liderem grupy Video.

Autorami muzyki są Jakub Krystyan, Dominic Buczkowski-Wojtaszek (współtwórca przebojów m.in. Marty Gałuszewskiej, Michała Szczygła i Viki Gabor) i Czarny HIFI, producent pracujący z m.in. Anią Dąbrowską. W teledysku (ponad 450 tys. odsłon) zagrała Monika Miller, wnuczka byłego premiera Leszka Millera.

Kolejnym numerem zrealizowanym z Czarnym HIFI był utwór "Zawsze tacy sami" - piosenka jednak kompletnie przepadła. Po trzech latach zanotowała niespełna 90 tys. odtworzeń.

Jeszcze w 2018 r. wystąpił na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu w konkursie Premiery z singlem "Ty mnie znasz".



Z najnowszych wpisów w mediach społecznościowych dowiadujemy się, że Jakub Krystyan razem ze swoją partnerką przeprowadzili się do Katalonii w Hiszpanii. Nie zamierza się też rozstać z ćwiczeniami na siłowni - w najbliższym czasie reaktywuje treningi personalne w Krakowie.