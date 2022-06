Jacek Szymkiewicz zmarł 12 kwietnia wieku 48 lat. O śmierci muzyka poinformowała jego żona, Anna Nałęcz.



"Dzisiaj w nocy zmarł mój mąż Jacek Szymkiewicz. Chciałabym moc napisać, że to żart, że to nasze wygłupy, ale to jest ten, że to prawda. Nie mam więcej słów i nie wiem jak, i co. no bo jak bez niego" - napisała na Facebooku artysty. Dziennikarz Jacek Nizinkiewicz podał na Twitterze, że muzyk zmarł na zawał.

"Chciałbym uciąć spekulacje, Jacek zmarł z przyczyn naturalnych. Zawał. Miał wiele planów i miał dla kogo żyć" - czytamy. Dzień przed śmiercią, Szymkiewicz poinformował, że założył kolejny zespół, Monofon.



Reklama

Wideo Pogodno - Właścicielka (Official Video)

Sprawdź tekst piosenki "Właścicielka" w serwisie Tekściory!

Jacek "Budyń" Szymkiewicz przeczuwał swoją śmierć?

Marta Malikowska, była żona "Budynia", w rozmowie z "Super Expressem" zdradziła, że Szymkiewicz zdawał sobie sprawę z problemów zdrowotnych i prawdopodobnie przeczuwał, że zawał się zbliża.

"Wiem od naszych znajomych, że on coś przeczuwał. Wysyłał wiadomości, że chyba zrobił sobie 'kuku w serce'. Mówił o tym, że chyba zbliża się zawał. Od dawna mówił o problemach z sercem" - powiedziała tabloidowi.

Kobieta wspomina także, co czuła kiedy dowiedziała się o śmierci byłego męża i ojca jej córki, Jagody.

Instagram Post

"Momentalnie zaczęłam ryczeć w kuchni i Jagoda usłyszała mój płacz. Nie wiedziałam, jak mam to powiedzieć, po prostu powiedziałam w totalnych emocjach... Padłyśmy na kolana, długo płakałyśmy na podłodze" - mówi.

W rozmowie Malikowska wraca także do wspólnego życia z "Budyniem". Artystę dręczyło wtedy uzależnienie od alkoholu, przez które żona rozstała się z nim.

"Chroniłam siebie, chroniłam ją, podejmując przy tym masę trudnych decyzji, przeprowadzek, szukając siebie, spokoju, domu. Długie lata zajęło mi wychodzenie ze współuzależnienia, ogarnięcie swoich demonów i Jacka demonów, to był naprawdę proces" - tłumaczy.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pogodno Alinka

Pogrzeb Jacka Szymkiewicza. Przyjaciele i fani żegnają Budynia z Pogodno 1 / 6 Przyjaciele i fani żegnają Budynia z Pogodno Źródło: East News Autor: Wojciech Olkusnik/East News udostępnij

Kim był Jacek "Budyń" Szymkiewicz?

Jacek "Budyń" Szymkiewicz urodził się w sierpniu 1974 roku w Trzebiatowie.

W 1996 roku założył zespół Pogodno ( posłuchaj! ), z którym w różnych składach wydał takie przeboje jak "Pani w obuwniczym" ( posłuchaj! ), "Orkiestra", czy "Uśmiech się" ( sprawdź! ).

Szymkiewicz nagrał też dwie solowe płyty: "Kilof" i "Baset", brał udział w nagraniach takich projektów jak Babu Król, Nowa Fala Polskiego Dancingu, ostatnio wydał płytę "Ukryte do wiadomości" z zespołem Chango.

Teksty na tej ostatniej w dużej mierzy dotyczyły przemijania.

"Śmierć to twoja koleżanka! Jest naszą kochaną, cudowną pielęgniarką. Czyści wszystko wokół nas jak wataha wilków w lesie, które sprzątają wszystkie zwierzęta, które sobie nie dają rady. Wydarza się co sekundę. My wszyscy w tym pokoju umarliśmy w trakcie tej rozmowy o tę rozmowę" - mówił w rozmowie z Radiem UWM FM.