Izabela Szafrańska czarowała w "The Voice of Poland". Piotr Cugowski nie mógł oderwać oczu

Izabela Szafrańska oprócz pochwał ze strony trenerów "The Voice of Poland" może też liczyć na wsparcie widzów. Występ uczestniczki zdobył w trzy dni ponad 157 tys. wyświetleń.

Izabella Szafrańska w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP

Izabela Szafrańska podczas przesłuchań w ciemno wykonała utwór "Flashlight" Jessie J (posłuchaj utworu w serwisie Teksciory.pl!) i przekonała do siebie wszystkich trenerów. "Coś czuję, że będzie dobrze" - już na początku stwierdził Piotr Cugowski.

Wokalista Braci się nie mylił. Zresztą, gdy odwrócił fotel, złapał się za głowę z zachwytu i zaniemówił. Szafrańska bowiem zachwyciła go też swoją urodą.

"I uroda i głos! Chce się ciebie słuchać, jeśli chciałabyś dołączyć do moje drużyny, to naprawdę będę zaszczycona" - zachwycała się dziewczyną Patrycja Markowska.



Uczestniczka ostatecznie wybrała Michała Szpaka, a dopiero gdy opuściła scenę, Cugowski skomentował cały występ. "Wszystko dostała ta dziewczyna. Ale piękna, wow!" - stwierdził.



Izabela Szafrańska w "The Voice of Poland". Zobacz występ:

Wideo Izabela Szafrańska - "Flashlight" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 9

Warto dodać, że Izabela Szafrańska była częścią tria El Saffron, które znane było z programu "Must Be The Music", gdzie doszło finału szóstej edycji. Skład tworzyli również: Laura i Gabriela Szafrańskie oraz Radosław Kuliś i Artur Kmiecik. Zespół inspirował się muzyką hiszpańską i sefardyjską.



Wszyscy razem jesteście magiczni, człowiek jest bliski zwariowania - to jest coś pięknego" - chwaliła zespół Ela Zapendowska.