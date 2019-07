Isole: Nowa płyta "Dystopia"

Pod koniec sierpnia nowym albumem przypomni o sobie szwedzka grupa Isole.

Isole pracują nad nową płytą /Oficjalna strona zespołu

"Dystopia", pierwsza od pięciu lat płyta doommetalowców ze Szwecji, powstała - zgodnie z tradycją - z Studio Apocalypse. Mastering wykonano z kolei w fińskim studiu Finnvox, gdzie za konsoletą zasiadł Mika Jussila.

Autorem okładki siódmego longplaya Isole jest Gustavo Sazes, brazylijski artysta, którego prace zdobią płyty m.in. Arch Enemy, Firewind i Krisiun.

"Dystopia" będzie pierwszą płytą Isole w barwach holenderskiej Hammerheart Records. Premierę zaplanowano na 23 sierpnia (CD, winyl, kaseta).

Przypomnijmy, że Isole zobaczymy 6 października w poznańskim klubie U Bazyla, gdzie zespół wystąpi u boku norweskiego In The Woods, włoskiego Shores Of Null oraz Ereb Altor, którego członkowie figurują w szeregach Isole.



Zobacz teledysk Isole do premierowej kompozycji "Beyond The Horizon":

Wideo Isole - Beyond The Horizon (Official Video)

Oto program albumu "Dystopia":

1. "Beyond The Horizon"

2. “Written In The Sand"

3. “The Beholder"

4. “You Went Away"

5. “Forged By Fear"

6. “Galenskapens Land"

7. “Nothingness".