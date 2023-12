Isenordal: Album "Requiem For Eirênê" gotowy. Kiedy premiera?

Trzecia płyta zjawiskowej grupy z Seattle będzie zarazem debiutem Isenordal w barwach Prophecy Productions. Niemiecka wytwórnia zaplanowała premierę "Requiem For Eirênê" na 3 marca 2024 roku. Materiał dostępny będzie m.in. w wersji CD, jako dwupłytowy album winylowy oraz drogą elektroniczną.

Stylistycznym rdzeniem trudnej do jednoznacznego zaszufladkowania muzyki Isenordal pozostaje nowatorski funeralny doom metal, któremu towarzyszą m.in. akcenty z pogranicza pagan i black metalu oraz akustyczne pasaże mające swe źródło w amerykańskim neofolku.

Nowy longplay Isenordal pilotuje trwająca ponad 11 minut kompozycja "Epiphanies Of Abhorrence And Futility". Jej fragment w specjalnym zwiastunie możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Isenordal - Epiphanies of Abhorrence and Futility [Official Teaser]

Isenordal - szczegóły albumu "Requiem For Eirênê" (tracklista):

1. "A Moment Approaches Eternity"

2. "Await Me, Ultima Thule"

3. "Requiem For Eirênê"

4. "Epiphanies Of Abhorrence And Futility"

5. "Saturnine Apotheosis".