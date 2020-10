Iron Savior: Album "Skycrest" gotowy

Speed / powermetalowcy kwartet Iron Savior z Hamburga opublikuje jeszcze w tym roku 13. płytę.

Zespół Iron Savior przygotował nowy album /materiały prasowe

Album "Skycrest" trafi na rynek 4 grudnia pod banderą niemieckiej AFM Records.

Wyjdzie na płycie CD, winylu oraz w specjalnym boksie.



Autorem okładki nowej płyty Iron Savior jest kolumbijski artysta Felipe Machado Franco.

Świeży materiał Niemców promuje singel "Our Time Has Come".

Na albumie "Skycrest" usłyszymy 12 kompozycji. Oto ich tytuły:

1. "The Guardian"

2. "Skycrest"

3. "Our Time Has Come"

4. "Hellbreaker"

5. "Souleater"

6. "Welcome To The New World"

7. "There Can Be Only One"

8. "Silver Bullet"

9. "Raise The Flag"

10. "End Of The Rainbow"

11. "Ease Your Pain"

12. "Ode To The Brave".

Utwór "Our Time Has Come" możecie sprawdzić poniżej: