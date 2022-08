Inhuman Depravity: Album "The Experimendead" w szczegółach

Nowy longplay deathmetalowego Inhuman Depravity ze Stambułu zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Cana Gelgeca. Autorem okładki "The Experimendead" jest rosyjski artysta Kirill Semenov.

Drugi album Inhuman Depravity, w którym przy mikrofonie stroi wokalistka Lucy Ferra, trafi na rynek z nalepką portugalskiej Gruesome Records (CD, cyfrowo). Premierę zaplanowano na 9 września.

"Nocturnal Carnage By The Unholy Desecrator", debiutancka płyta Turków, ujrzała światło dzienne w 2015 roku.

Świeże dokonanie Inhuman Depravity promuje kompozycja "Beyond Rhythm Zero". Możecie jej posłuchać poniżej:

Wideo Inhuman Depravity - "Beyond Rhythm Zero" (audio stream)

Oto program albumu "The Experimendead":

1. "Obsessed With The Mummified"

2. "Mescannibalismus"

3. "Burnt To Exist"

4. "Whole Body Radiation"

5. "As I Tell You To Kill So"

6. "Death 22"

7. "Ex Nihilo Transition"

8. "Beyond Rhythm Zero".