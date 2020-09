Ian Mitchell nie żyje. Basista The Bay City Rollers miał 62 lata

W wieku 62 lat zmarł Ian Mitchell, niegdyś basista zespołu The Bay City Rollers.

Ian Mitchell (Bay City Rollers) w 1976 r. / George Wilkes/Hulton Archive /Getty Images

Informacja o śmierci Iana Mitchella pojawiła się na facebookowym profilu Bay City Rollers.

"Nasze myśli i modlitwy są z jego żoną Wendy, ich rodzinami i przyjaciółmi. Spoczywaj w pokoju, Ianie" - czytamy.

Pochodzący z Irlandii Północnej Mitchell miał 17 lat, gdy w składzie szkockiej formacji Bay City Rollers zastąpił basistę Alana Longmuira, co wywołało histerię wśród niektórych fanów, a o wpływie grupy na młodych ludzi dyskutowano nawet w Izbie Gmin. W zespole występował zaledwie siedem miesięcy, ale zdążył pomóc w nagraniu płyty "Dedication" i nowej wersji przeboju "I Only Want to Be with You" Dusty Springfield.

Wideo I Only Wanna Be With You - Bay City Rollers - 1976

Pod koniec 1976 r. Mitchell opuścił grupę na skutek wewnętrznych konfliktów. Później założył zespół Rosetta Stone, z którego odszedł w 1979 r.

Poza działalnością w swoich solowych projektach brał też udział w reaktywacjach Bay City Rollers i Rosetta Stone.