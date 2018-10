"I'll Never Love Again": Teledysk do "A Star Is Born" zdradza zakończenie filmu

"I’ll Never Love Again" to kolejny singel promujący film "Narodziny gwiazdy" ("A Star Is Born"). Jak się jednak okazuje, widzowie, którzy mieli okazję zobaczyć już produkcję, twierdzą, że klip do utworu zdradza zakończenie filmu.

Film "Narodziny gwiazdy" zadebiutował w amerykańskich kinach 5 października tego roku (polska premiera zapowiedziana została na 30 listopada). W rolach głównych występują Lady Gaga oraz Bradley Cooper (jest też reżyserem filmu).

To już czwarta kinowa wersja filmu. W oryginale z 1937 roku zagrali Janet Gaynor i Fredric March. W produkcji George’a Cukora z 1954 wystąpili Judy Garland oraz James Mason, a w 1976 na ekranie pojawili się Barbra Streisand oraz Kris Kristofferson.

Do sprzedaży trafiła również ścieżka dźwiękowa do "Narodzin gwiazdy". Singlem promującym obraz był numer "Shallow". 25 października światło dzienne ujrzał kolejny klip, tym razem do utworu "I’ll Never Love Again".

Jak się jednak okazało fragment teledysku zdradza zakończenie filmu oraz ostateczne losy głównych bohaterów.

Zobacz teledysk "I’ll Never Love Again". Uwaga! Możliwe spoilery:



Przypomnijmy, że "Star Is Born" został entuzjastycznie przyjęty na Festiwalu Filmowym w Wenecji. Obraz Coopera zdobył 90 procent pozytywnych recenzji w serwisie Rotten Tomatoes. Lady Gaga natomiast uważana jest dzięki swojej roli za jedną z kandydatek do zgarnięcia Oscara.



