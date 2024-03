Dziewiąty longplay rzymskiego kwartetu zarejestrowano we włoskich studiach Bloom i Kick. Miks i mastering odbyły się w polskim studiu Hertz (m.in. Vader, Decapitated, Behemoth).



"Minęło niemal pięć lat od ukazania się 'Misotheism' (poprzedniego albumu z 2019 r.) i w końcu jesteśmy gotowi zaprezentować nasze nowe dzieło. 'Devotion' to nasz hymn na cześć daremności wojny. Głównym tematem albumu jest błędne oddanie, jakie my, ludzie, okazujemy naszym przywódcom, którzy bezlitośnie wysyłają nas na śmierć pod pozorem demokracji, kierując się wyłącznie imperialistycznymi ambicjami i chciwością. Bezimienny tłum z okładki oddaje cześć zdeformowanym posągom tych fałszywych bożków" - wyjaśniają Włosi.

"Muzycznie album opiera się na charakterystycznym, 20-letnim, dynamicznym stylu Hour Of Penance i wzbogaca go o więcej chwytliwości i szczegółów technicznych, przeplatanych epickimi krajobrazami" - dodali muzycy Hour Of Penance.

Nowa płyta podopiecznych pilskiej Agonia Records ujrzy światło dzienne 5 kwietnia. Materiał dostępny będzie w szeregu wersji winylowych, w edycji CD, na kasecie oraz cyfrowo.

Z fragmentami albumu "Devotion" Hour Of Penance możecie się zapoznać poniżej:



Wideo HOUR OF PENANCE - Devotion (Official Album Medley)

Hour Of Penance - szczegóły płyty "Devotion" (tracklista):

1. "Devotion For Tyranny"

2. "Parasitic Chain Of Command"

3. "Birthright Abolished"

4. "Retaliate"

5. "Breathe The Dust Of Their Dead"

6. "The Morality Of Warfare"

7. "Severance"

8. "The Ravenous Heralds"

9. "A Desert Called Peace"

10. "Spiralling Into Decline".