Honorata Skarbek przeszła metamorfozę. Co za fryzura!

Honorata Skarbek, która cały czas cieszy się uznaniem fanów, opublikowała kolejne zdjęcie. Zaskoczyła nowym wyglądem.

Honorata Skarbek wciąż zachwyca kolejnymi zdjęciami /Adam Jankowski / Reporter

Honorata Skarbek to polska piosenkarka znana pod pseudonimem Honey.

Reklama

Na koncie ma cztery płyty długogrające. Jej dyskografię zamyka album "Sunset", wydany w maju 2018 r.

Promowały go single "Na koniec świata", "Zasady", "Świat jest nasz" i "Chora" (duet z WdoWą). Rok później opublikowała minialbum "Codependency".

Na początku listopada zaprezentowała nowy utwór "Perseidy". "Perseidy jest to taki rój meteorytów widoczny na niebie w sierpniu, to była moja inspiracja. Chciałam metaforycznie nawiązać do spadających gwiazd, przedstawiając to w formie ludzi, którzy bardzo często szukają ukojenia swojej wewnętrznej walki w świecie zewnętrznym" - tłumaczyła.

Wideo Przesłuchanie - Honorata Skarbek (Eska TV/Ipla)

"Zazwyczaj jest tak, że takie pokusy świata zewnętrznego, które oferuje nam miasto, używki, przelotne znajomości, imprezowanie, nigdy nie dają nam długotrwałego ukojenia. To są właśnie te Perseidy, które świecą mocno na niebie, a potem spadają w dół" - dodała.

Clip Honorata Skarbek Perseidy (prod. Don Juan)

Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych, dzieląc się z fanami momentami ze swoim życiem.



Ostatnio na Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w kręconych włosach. "Wolicie proste czy pofalowane włosy? Ostatnio @damienkoba_hair wyczarował mi taki look, jak Wam się podoba?" - spytała.



Instagram Post

Fani nie szczędzili komplementów. "Rakieta", "Pięknie wyglądasz w lokach", "Powinnaś mieć na imię PETARDA", "Hiszpańska uroda" - pisali w komentarzach.