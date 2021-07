Halina Mlynkova urodziła! Znamy imię i płeć drugiego dziecka gwiazdy

W mediach społecznościowych 44-letnia Halina Mlynkova ujawniła, że ponownie została mamą. Do sieci wrzuciła zdjęcie, na którym widać ręce i fragment twarzy noworodka.

Halina Mlynkova po raz drugi została mamą AKPA

"We wtorek 29.06 o godzinie 9:05 w Szpitalu św. Anny w Piasecznie przyszedł na świat LEO. Jeszcze teraz, kiedy to piszę lecą mi łzy szczęścia! (...) Jesteśmy już wszyscy razem i to napełnia nas szczęściem! Leo dołączył do cudownej drużyny swoich braci Piotrka i Nikodema" - napisała Halina Mlynkova na Instagramie.

Instagram Post

44-letnia wokalistka długo ukrywała swoją ciążę, aż sytuacja wyszła na jaw przed kamerami "Pytania na śniadanie".

"Mogę powiedzieć, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie" - mówiła wówczas.

Pod koniec września 2020 r. wokalistka wróciła z singlem "Zanim stracisz", w którym poruszyła niezwykle istotną kwestię przemocy domowej. Premiera piosenki zbiegła się z informacjami o głośnym rozstaniu z mężem, czeskim producentem Leszkiem Wronką.

Clip Halina Mlynkova Zanim stracisz

Po rozstaniu Halina Mlynkova wróciła z Pragi do Polski. Wkrótce u jej boku zaczął pojawiać się wokalista, muzyk, kompozytor i producent Marcin Kindla ( sprawdź! ). To właśnie z nim zaczęła układać sobie życie na nowo.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Halina Mlynkova Podejrzani zakochani

Wokalistka ma już 17-letniego syna Piotra ze związku z aktorem Łukaszem Nowickim. Wspomniany Nikodem to syn Marcina Kindli.

Festiwal w Opolu 2014: Halina Mlynkova chwali się brzuchem

41-letni Marcin Kindla ma na koncie piosenki dla m.in. Ewy Farnej, Stachurskiego, Andrzeja Rybińskiego, Tomasza Luberta i Piotra Kupichy. Razem z bratem Robertem współtworzył grupę Kindla, a po jej zawieszeniu w 2011 r. rozpoczął karierę solową.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Kindla Nie bój się

Był mężem Patrycji Tomaszczyk-Kindli, prezenterki TVS.