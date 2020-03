Hail Spirit Noir w raju na opak (nowa płyta "Eden In Reverse")

Psychodeliczni progmetalowcy z greckiego Hail Spirit Noir zarejestrowali czwarty album.

Płyta "Eden In Reverse" powstała w studiu Lunatech. Produkcją (w tym miksem) zajął się Dimitris Douvras (Rotting Christ); mastering wykonał amerykański fachowiec Alan Douches (Nile, Aborted, Whitechapel).



Za okładkę odpowiada StuZor.

"Poświęciliśmy temu albumowi mnóstwo czasu, początkowo jedynie eksperymentując. Po trzech czy czterech utworach zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy na tropie czegoś nowego. Wyszliśmy poza lata 60. i 70., przesuwając się bardziej do przełomu lat 70. i 80. Utwory zabrzmiały retrofuturystycznie i surrealistycznie, ale i bardziej progresywnie, psychodelicznie i ambitnie. Co do tekstów, napisaliśmy nową historię Edenu z surrealistycznej perspektywy na zwór Richarda Dawkinsa i Darwina. Efektem tego wszystkiego jest 'Eden In Reverse'" - wyjaśnili Grecy.

W utworze "Crossroads" zaśpiewał gościnnie Lars "Lazare" Nedland z norweskich grup Borknagar i Solefald.

Poza podstawowym programem, na czwartej płycie Hail Spirit Noir usłyszymy dwie dodatkowe kompozycje: remiks "Incense Swirls" i "Ever-shifting Tunnels".

Nowy album świeżo upieczonych podopiecznych pilskiej Agonia Records będzie mieć swą premierę 19 czerwca.



Intrygującą zapowiedź longplaya "Eden In Reverse" Hail Spirit Noir możecie sprawdzić poniżej:

Oto lista utworów albumu "Eden In Reverse":

1. "Darwinian Beasts"

2. "Incense Swirls"

3. "Alien Lip Reading"

4. "Crossroads"

5. "The Devil's Blind Spot"

6. "The First Ape On New Earth"

7. "Automata 1980".