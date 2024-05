"Fossil Gardens" to, jak czytamy, intensywne i podnoszące na duchu przeżycie; muzyczna podróż do niepowtarzalnego świata Hail Spirit Noir. Płyta jest najbardziej ekstremalną pozycją w dorobku zespołu. Jego charakterystyczne brzmienie, zdefiniowane przez astralne melodie, klasyczne syntezatory i eksperymenty kompozytorskie, jest nadal obecne, jednak przesuwa swoje granice w stronę blackmetalowego instrumentarium i chaotycznych dźwiękowych krajobrazów, osiągając kolejny poziom psychodelii.

"Fossil Gardens" kontynuuje wątki z płyty "Eden In Reverse" (2020 r.), koncentrując się na filozoficznych i naukowych zmaganiach dotyczących tajemnic wszechświata i nowych stanów świadomości, które przeciwstawiają się ograniczeniom przestrzeni i czasu.



"Album jest dużo bardziej ekstremalny niż nasze wcześniejsze dokonania. Jest na nim dużo blastów, krzyków oraz blackmetalowe tekstury. Mimo to uważam, że jest to pozytywny album, ponieważ kręci się wokół uroku naszego kosmosu i transcendencji przestrzeni i czasu. Postawiliśmy na solidną, ale abstrakcyjną produkcję dźwiękową, tak aby słuchacz mógł odebrać 'Fossil Gardens' jako całość, a nie jako sumę poszczególnych instrumentów. Dla niektórych może to być odmienne doświadczenie niż 'Eden In Reverse', ale wnikliwe uszy wyłapią także wiele podobieństw" - powiedział Haris, klawiszowiec Hail Spirit Noir.



Dimitris Douvras (Rotting Christ, Nightstalker) i Magnus Lindberg (Cult Of Luna) stoją za ciepłym i solidnym brzmieniem "Fossil Gardens", które doskonale odzwierciedla abstrakcyjną wizję zespołu. Za wizualną stronę albumu odpowiadają George Baramatis (okładka) i Dimitris Katsenos (dodatkowe grafiki oraz oprawa).



Nowa płyta Greków ujrzy światło dzienne 28 czerwca nakładem pilskiej Agonia Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, na kasecie i winylu oraz cyfrowo.

Zapowiedzią szóstego longplaya Greków jest singel "The Temple Of Curved Space", którego możecie posłuchać poniżej:

Wideo HAIL SPIRIT NOIR - The Temple Of Curved Space (Official Track Stream)

Hail Spirit Noir - szczegóły albumu "Fossil Gardens" (tracklista):

1. "Starfront Promenade"

2. "The Temple Of Curved Space"

3. "Curse You, Entropia"

4. "The Blue Dot"

5. "The Road To Awe"

6. "Ludwig In Orbit"

7. "Fossil Gardens".