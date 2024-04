Przypomnijmy, że do zdarzenia z udziałem Morgana Wallena miało dojść w niedzielę 7 kwietnia w Chief's Bar w Nashville. Według relacji policjantów, którzy znajdowali się nieopodal tego miejsca, muzyk miał wyrzucić krzesło barowe z szóstego piętra "bez uzasadnionego powodu".



Rzucone z budynku krzesło spadło obok policjantów. W związku z incydentem przesłuchani zostali pracownicy baru (ci mieli zeznać, że muzyk śmiał się po wyrzuceniu krzesła z budynku), a także zabezpieczono nagrania z kamer. Właścicielem Chief's Bar jest inny muzyk - Eric Church.



Wallen za swój wybryk został aresztowany. Usłyszał też trzy zarzuty - lekkomyślnego stwarzania zagrożenia dla funkcjonariuszy policji, zakłócenia porządku publicznego oraz stwarzania zagrożenia dla społeczeństwa.

Muzyk po przesłuchaniu, a następnie wpłaceniu 15 tys. dolarów kaucji opuścił areszt. W sprawie głos zabrał jego prawnik. "Wieczorem o 22:53 Morgan Wallen został aresztowany w centrum Nashville za lekkomyślne stwarzanie zagrożenia i zakłócenia porządku. W pełni współpracuje z władzami" - czytamy.



Kulisy aresztowania gwiazdora związanego "The Voice" Jego była dziewczyna zabrała głos

Nieco ponad tydzień po nagłośnieniu sprawy gazeta "Daily Mail" ujawniła kulisy sprawy. Według relacji dziennikarzy powodem takiego zachowania muzyka było ogłoszenie jego byłej narzeczonej, KT Smith.



Tabloid donosił, że Wallen miał źle znieść informację o tym, jak że jego była dziewczyna wzięła ślub ze swoim obecnym partnerem, zaledwie 5 dni po zaręczynach. "Małżeństwo KT z Luke'em Scornavacco w zeszłym tygodniu po prostu go zmiażdżyło" - czytamy.



KT Smith postanowiła jednak zabrać głos na temat całej sprawy. W rozmowie z "The Daily Beast" zaprzeczyła, że zachowanie Morgana Wallena, z którym ma również 3-letniego syna, jest w jakikolwiek sposób związane z jej osobą.



"Chociaż może się tak wydawać, bo wszystko zgadza się chronologicznie, to nie mam żadnych podstaw, aby sądzić ten incydent miał cokolwiek ze mną wspólnego" - stwierdziła. "Nie mogę się za niego wypowiadać, ale modlę się za niego i mam nadzieję, że była to pojedyncza wpadka oraz mam nadzieje że wróci na dobrą ścieżkę, którą podążał wcześniej"" - dodała.



Zdjęcie Morgan Wallen / Nicholas Hunt / Getty Images

Kim jest Morgan Wallen?

Morgan Wallen to wokalista i autor piosenek muzyki country. Jego kariera rozpoczęła się w szóstej edycji "The Voice" , nabrała rozpędu w 2018 roku, kiedy to wydał album "If I Know Me", na którym znalazły się takie przeboje country jak: "Up Down", "Whiskey Glasses" i "Chasin' You". Kolejna płyta "Dangerous: The Double Album", przyniosła mu ogromny sukces komercyjny i zrobiła z Wallena jednego z największych gwiazd muzyki country.

Była to pierwsza płyta country w historii zestawienia Billboard 200, która utrzymywała się na pierwszym miejscu przez siedem tygodni. Jego kolejna płyta - "One Thing At a Time" w 2023 roku utrzymywała się na szczycie Billboard 200 przez 18 tygodni ,a wszystkie 36 piosenek z albumu trafiły do zestawienia Billboard Hot 100.

Wallenowi w dojściu na szczyt nie przeszkodziły jego wybryki. W 2020 roku został aresztowany w Nashville za zakłócanie porządku po tym, jak wszczął awanturę w jednym z barów. W 2021 roku serwis TMZ. com ujawnił nagranie, na którym muzyk posługiwał się rasistowskimi zwrotami. Po ujawnieniu wideo Wallen przeprosił za swoje zachowanie i zawiesił karierę na kilka miesięcy. Następnie wpłacił 300 tys. dolarów na Black Music Action Coalition.