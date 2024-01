Doja Cat jest jedną z najpopularniejszych amerykańskich raperek. Gwiazda, która niedawno wydała niezwykle popularny album "Scarlet", została zaatakowana przez swojego brata. Jej matka wniosła o zakaz zbliżania się swojego syna do córki.

Informację podał portal Page Six. W piśmie do sądu w Los Angeles, matka Doji Cat przyznała, że jej córka jest maltretowana przez swojego brata. Podczas jednej ze scysji ten miał wybić jej ząb.

Deborah Sawyer, rodzicielka 28-letniej autorki hitu "Paint The Town Red", uważa, że jej córka potrzebuje ochrony przed 30-letnim bratem. Raman Dlamini miał w przeszłości spowodować liczne siniaki i rany, a także znęcać się psychicznie nad własną siostrą.

"Raman zaatakował ją fizycznie w bardzo poniżający sposób. (...) Przez niego czuje się zagrożona i przeżywa traumę" - czytamy we fragmencie pisma sądowego, do którego dotarł portal.

Ale to nie wszystko. Mężczyzna miał także zniszczyć prywatne przedmioty Doji Cat. Jej matka przyznaje, że sama czuje się ofiarą agresywnych działań własnego syna. Ten miał wielokrotnie grozić jej najgorszym. Po raz ostatni miał zaatakować matkę i siostrę początkiem stycznia tego roku.

Sąd przychylił się do próśb kobiety, a Raman Dlamini otrzymał tymczasowy zakaz zbliżania się do matki - by stało się tak w przypadku siostry, ta sama (jako osoba pełnoletnia) musi wnieść taki wniosek.

Doja Cat do tej pory nie zabrała głosu w sprawie.

Open'er Festival 2024: Doja Cat wystąpi w Polsce

Tymczasem wokalistka już w lipcu tego roku po raz pierwszy wystąpi w Polsce. "Doja Cat headlinerką Open'era 2024! Międzynarodowa supergwiazda, nieoczywista i nieustannie zaskakująca artystka, której ostatnia, świetna płyta 'Scarlet' ukazała się we wrześniu, wystąpi 5 lipca na Orange Main Stage!" - zapowiedzieli ją organizatorzy.

Będzie to pierwszy koncert 28-letniej artystki w Polsce. Raperka, wokalistka i autorka tekstów pochodzi z Los Angeles. Jeszcze jako nastolatka zaczęła zamieszczać własne utwory w serwisie Soundcloud. Jej utwór "So High" przykuł uwagę RCA Records, dzięki czemu jako 17-latka podpisała pierwszy kontrakt płytowy.

Debiutancka EP-ka wokalistki "Purrr!" wyszła jeszcze tego samego roku. Naprawdę głośno stało się o niej za sprawą studyjnego debiutu - krążka "Amala" (2018), a już kolejne wydawnictwo "Hot Pink" (2019) doprowadziło ją do pierwszej dziesiątki zestawienia Billboardu. Następnie wydała krążek "Planet Her" (2021), który spędził trzy tygodnie na drugim miejscu rzeczonej listy. W ubiegłym roku wydała ciepło przyjęty przez krytyków album "Scarlet".

Doja Cat jest znana jako jedna z nielicznych artystek, która często zamieszcza w sieci humorystyczne, często absurdalne opowieści. Dzięki temu zyskuje większy rozgłos i wielu sympatyków.