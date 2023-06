Płytę "Distortions" zarejestrowano w The Nave Music Studio, Sasquatch Music Studio i The Glencross Residence. Produkcją zajęli się Hamish Glencross i Andy Hawkins, który wykonał również miks. Za mastering odpowiedzialny jest Mark Midgley z Northern Mastering Company. Okładkę zaprojektował angielski artysta Andy Green. Wśród gości usłyszymy m.in. Aarona Stainthorpe'a, wokalistę My Dying Bride, który zaśpiewał w utworze "Follow Me".



Następca debiutanckiego albumu "Reflections" (2020 r.) będzie mieć swą premierę 18 sierpnia nakładem kanadyjskiej Profound Lore Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy.

Przypomnijmy, że Godthrymm tworzą grający na gitarze wokalista Hamish Glencross, były muzyk My Dying Bride, Vallenfyre i Solstice; perkusista Shaun Taylor-Steels, niegdysiejszy członek My Dying Bride i Anathemy; oraz basista Bob Carolla. Warto też dodać, że "Distortions" będzie pierwszym longplayem grupy z udziałem grającej na klawiszach wokalistki Catherine Glencross, prywatnie żony Hamisha, która dołączyła do składu w roku 2022.



Z nową kompozycją "Echoes" Godthrymm możecie się zapoznać poniżej:

Godthrymm - szczegóły albumu "Distortions" (tracklista):

1. "As Titans"

2. "Devils"

3. "Echoes"

4. "Obsess And Regress"

5. "Unseen, Unheard"

6. "Follow Me"

7. "Pictures Remain".