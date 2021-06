Godhead Machinery z nową EP-ką "Masquerade Among Gods". Kiedy premiera?

Szwedzka formacja Godhead Machinery opublikuje na początku lipca nowy materiał.

Grupa Godhead Machinery niedługo opublikuje nową EP-kę /materiały prasowe

"Masquerade Among Gods", świeżą EP-kę blackmetalowców z Norrköping, zmiksowano i poddano masteringowi pod okiem Magnus Jonsson ze studia Milk.

Autorem okładki jest Fijar Mentari.

Na perkusji zagrał gościnnie polski bębniarz Krzysztof Klingbein, muzyk znany m.in. z grup Avatar Of Hate, Elegis, Deathspawn i Thunderwar.

"Magna Mortalitas", "Upon His Deceitful Star", "Vulture Excarnation" i "Masquerade Among Gods" - to utwory, które usłyszymy na nowej EP-ce Szwedów.

"Masquerade Among Gods" będzie mieć swą premierę 2 lipca nakładem szwedzkiej Black Lion Records (CD w digipacku, cyfrowo).

Z numerem "Vulture Excarnation" Godhead Machinery możecie się zapoznać poniżej: