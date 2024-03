Gitarowy Rekord Świata: światowej sławy wirtuozi przyjadą do Wrocławia!

W tym roku organizatorzy Rekordu zaprosili do Wrocławia prawdziwe legendy. 1 maja wystąpią gitarzyści Neil Zaza i Joscho Stephan, którzy już zapisali się w historii współczesnej muzyki. - "Gitarowy Rekord Świata to, oprócz niezwykłego przeżycia, jakie daje wspólne granie, także możliwość spotkania największych mistrzów gitary i podziwiania ich wyjątkowej techniki gry" - mówi Leszek Cichoński, dyrygent Największej Gitarowej Orkiestry Świata.

Neil Zaza - niepodważalny mistrz gitary

Neil Zaza to amerykański gitarzysta znany z instrumentalnych kompozycji rockowych, a także interpretacji klasycznych dzieł Bacha i Mozarta. Neil Zaza nie tylko pomógł zdefiniować gatunek "melodyjnej gitary instrumentalnej", ale stał się też międzynarodowym ambasadorem samego instrumentu. Jego kompozycje, w których znaczącą rolę odgrywa melodia, zmieniły sposób podejścia wielu gitarzystów do tego instrumentu, a także wpłynęły na gusta i oczekiwania publiczności względem swoich gitarowych bohaterów na całym świecie.

Dzięki błyskotliwej technice gry, wszechstronności i zapierającej dech w piersiach interpretacji muzycznej Neil Zaza wypracował sobie znaczące i niepodważalne miejsce na międzynarodowej arenie gitarowej. Świadczą o tym niezliczone publikacje i pojawienie się Neila na okładkach takich magazynów, jak "Music Music", "Guitar Fan", "Guitar Shop", "Modern Player" i "Poland's Guitar & Bass", a także "Home Recording", "Musician", "EQ" i "Electronic Musician". Wygrywał także w licznych plebiscytach czytelników na najlepszego gitarzystę. Na liście gości, z którymi występował Neil Zaza znajdują się m.in. z Joe Satriani, Steve Vai, Dweezil Zappa, Steve & Mike Porcaro (Toto), Yngwie Malmsteen, Vinnie Moore i Andy Summers.

Neil wystąpi 1 maja wraz z zespołem Leszka Cichońskiego na Głównej Scenie, a następnie da pełny koncert na 3-Majówce.

Joscho Stephan - król gypsy jazzu

Joscho Stephan z kolei to niezwykły wirtuoz gitary z Niemiec, który wyspecjalizował się w gatunku gypsy jazz, zapoczątkowanym przez legendarnego Django Reinhardta. Joscho szybko stał się niezrównanym mistrzem tego stylu gry, znanego również pod nazwą gypsy swinging guitar. Dziennikarze muzyczni prześcigają się w zachwytach nad jego nieprawdopodobną biegłością techniczną. Szybkie, akrobatyczne pasaże, niezwykle interesujące improwizacje na praktycznie każdy temat muzyczny to już wizytówka Joscho, który regularnie koncertuje w Europie, USA i Australii z topowymi gitarzystami - Martinem Taylorem czy Tommy Emmanuelem - i ze swoim zespołem.

"Joscho Stephan gra jak opętany. Niewiarygodne. Istne szaleństwo!" - takich określeń używali dotychczas cenieni muzycy jazzowi, jak Paquito de Rivera, James Carter, Charlie Mariano czy Grady Tate, po wysłuchaniu mistrza. Joscho to z pewnością jeden z największych współczesnych talentów gitarowych, łączący ogromną muzykalność z nadludzką wręcz precyzją gry.

Joscho wystąpi 1 maja na Scenie Głównej GRŚ prezentując swoją szaloną interpretację "Hey Joe", a akompaniować mu będą Krzysztof Pełech i Robert Horna na gitarach klasycznych.

Gitarowy Rekord Świata: "Hey Joe" po raz 22.

Podczas 22. edycji Gitarowego Rekordu Świata w sercu wrocławskiego Rynku usłyszymy formację Electric Light Orchestra by Phil Bates & Band - jej lider i gitarzysta weźmie udział w próbie ustanowienia nowego rekordu. Z kolei Małgorzata Ostrowska świętować będzie we Wrocławiu 40-lecie pracy artystycznej. Na Scenie Głównej wykona m.in. nieśmiertelną "Meluzynę". Swój udział w Rekordzie potwierdzili też Zbigniew Hołdys i Wojciech Waglewski, którzy we Wrocławiu zagrają kultowy album "I Ching".

W tym roku do ustanowienia nowego rekordu potrzeba przynajmniej 7968 gitar i innych podobnych instrumentów strunowych. Aby zagrać 1 maja na wrocławskim Rynku, wystarczy mieć gitarę i znać pięć podstawowych akordów C/G/D/A/E potrzebnych do wykonania utworu "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. Do rekordu liczą się wszystkie rodzaje gitar - akustyczne, klasyczne, elektryczne, a także basowe. Dopuszczalne są również mandoliny, banjo i ukulele. Nie trzeba być pełnoletnim.