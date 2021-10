Funeral: Album "Praesentialis In Aeternum" gotowy

"Praesentialis In Aeternum" będzie pierwszym albumem Funeral od blisko dekad.

Szósty longplay Norwegów, którzy swą karierę rozpoczynali na początku lat 90., wyda francuska wytwórnia Season Of Mist, na mocy kontraktu podpisanego w połowie 2020 roku. Premiera odbędzie się 10 grudnia. Materiał dostępny będzie w wersji CD (digipack), drogą elektroniczną oraz jako limitowany dwupłytowy album winylowy.



Okładkę zaprojektował rodzimy artysta Christopher Rådlund.

W utworze "Ånd" usłyszymy gościnnie Larsa Are Nedlanda, multiinstrumentalistę i wokalistę norweskich grup Solefald i Borknagar.



Do kompozycji "Ånd" powstał teledysk, który trafił do sieci pod koniec września. Możecie go zobaczyć poniżej:

Clip Funeral Ånd

Sprawdźcie także opublikowany niedawno "Materie", drugi utwór z "Praesentialis In Aeternum" Funeral:

Clip Funeral Materie (Lyric Video)

Oto program longplaya "Praesentialis In Aeternum":



1. "Ånd"

2. "Materie"

3. "Erindring I - Hovmod"

4. "Erindring II - Fall"

5. "Oppvåkning"

6. "Dvelen".