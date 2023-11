Fundacja Polsat spełnia marzenia. Muzyczny gest zespołu Kwiat Jabłoni

Dzięki terapii Adam codziennie robi kolejne kroki do odnalezienia się w otaczającym świecie. Zespół Kwiat Jabłoni udowodnił jednak, że są tematy, w których chłopiec radzi sobie znacznie lepiej niż inni.

12-latek spełnił marzenie i nagrał napisany przez siebie utwór razem z Kasią i Jackiem Sienkiewiczami. Bez barier, z ogromnym zaangażowaniem artyści skomponowali melodię do jego tekstu i wspólnie nagrali piosenkę. Umożliwiła to Fundacja Polsat w ramach specjalnego cyklu w programie "#Jesteśmydladzieci". Premiera w najbliższą niedzielę.

Jak mówi, różni się od innych dzieci w swoim wieku tylko zaburzeniem. Ma na imię Adam i jest w spektrum autyzmu, co oznacza, że odczuwa trudności z odnalezieniem się w społeczeństwie, z zawieraniem nowych znajomości i samodzielnością.

Zdjęcie Adam spełnia swoje marzenia przed mikrofonem / Polsat / Polsat

Nie są to jednak przeszkody, by się rozwijać w innych obszarach - świetnie mówi po angielsku, uczy się japońskiego, gra na keyboardzie i śpiewa. To właśnie muzyka jest jego sposobem na pokazywanie emocji. "Jak jestem szczęśliwy, to śpiewam wesołe piosenki, jak jestem smutny, to nucę spokojne i nostalgiczne" - mówi.

Największą fascynacją Adama jest wszechświat i otaczające nas planety, dlatego marzył o nagraniu własnego utworu o kosmosie oraz odbyciu podróży do gwiazd.

Po usłyszeniu takiej informacji Fundacja Polsat, która od kilku lat spełnia marzenia swoich podopiecznych, niezwłocznie podjęła działania, by przekształcić marzenia chłopca w rzeczywistość. I to na szeroką skalę, bo w tym odcinku zrealizowano zarówno nagranie piosenki w profesjonalnym studiu z ulubionym zespołem, jak i "lot w kosmos" w Planetarium - Śląski Park Nauki w Chorzowie.

Zdjęcie Największą pasją Adama jest kosmos i wszystko, co z nim związane / Polsat / Polsat

"Spełnianie marzeń naszych podopiecznych rozpoczęliśmy w 2021 roku, w którym świętowaliśmy 25-lecie działalności Fundacji Polsat. To nasz sposób na podarowanie dzieciom czasu poświęconego tylko zabawie, aby mieli szansę choć na chwilę zapomnieć o zmaganiach ze zdrowiem" - mówi prezes Fundacji Polsat, Krystyna Aldridge-Holc.

Kwiat Jabłoni. Spełniamy marzenia

Zespół Kwiat Jabłoni, cieszący się uznaniem na scenie muzycznej, dołączył do projektu z ogromnym zaangażowaniem. Artyści szybko znaleźli z młodym wokalistą wspólny język. W twórczym działaniu ograniczenia nie istnieją, dlatego zdecydowali się nagrać piosenkę, która nie tylko wyraża pasję chłopca, ale także inspiruje innych do spełniania marzeń.

"Dla nas było to doświadczenie niezwykłe. Mogliśmy obserwować rozwijającą się pasję muzyczną u dużo młodszej osoby, która jest jeszcze na początku swojej drogi, a przy której czuliśmy się bardzo swobodnie i naturalnie" - mówi Kasia Sienkiewicz.

Zdjęcie Adam wraz ze swoją mamą przed nagrywaniem teledysku / Polsat / Polsat

"Jestem bardzo wzruszona. To są doświadczenia, które zostaną w jego pamięci na zawsze" - dodała mama Adama.

Według orzeczenia o niepełnosprawności Adam wymaga korzystania z systemu środowiskowego wsparcia samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Ze względu na wysokie koszty terapii, Fundacja Polsat prowadzi zbiórkę. Odcinek temu poświęcony pojawi się już w najbliższą niedzielę, 12 listopada o godzinie 13:30 w Polsat News.