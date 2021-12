French Montana przyszedł na świat jako Karim Kharbouch w Casablance w Maroku. Gdy miał 13 lat, razem z rodziną wyemigrował do Nowego Jorku. Jego muzyczne początki sięgają 2007 r., gdy wypuścił mixtape z singlem "Choppa Choppa Down". Wcześniej omal nie zginął na ulicy, gdy został postrzelony i trafił do szpitala, gdzie spędził kilka tygodni.



Po latach niezależnej działalności nawiązał współpracę z wytwórniami Puffa Daddy'ego i Ricka Rossa. Regularny debiutancki album "Excuse My French" (2013) dotarł do 4. miejsca listy Billboardu, zdobywając status złota. Platyną pokryła się kolejna płyta "Jungle Rules" (2017).

19 listopada raper wypuścił czwarty album "They Got Amnesia", na którym gościnnie pojawili się m.in. John Legend, Pop Smoke, Rick Ross, Kodak Black, Doja Cat, Saweetie i Ty Dolla Sign.

Do sieci właśnie trafił teledysk do ostatniego singla "Handstand" (gościnnie Doja Cat i Saweetie).

Na swoim Instagramie Doja Cat pokazała zdjęcia z planu tego teledysku, w którym możemy zobaczyć jej futurystyczną kreację.

Za sprawą ostatniej płyty "Planet Her" i przeboju "Kiss Me More" (z SZA) Doja Cat zgarnęła osiem nominacji do Grammy 2022.



"Jest jak pokaz mody, gdzie każdy look jest olśniewający! Doja Cat to nowa, niesamowicie cool królowa popu" - pisze Vulture.

Doja Cat po raz pierwszy zamieściła muzykę na Soundcloud w 2013 roku, mając zaledwie 16 lat. To właśnie wtedy zrozumiała, zamiast nauki bardziej kręci ją muzyka.

Po podpisaniu kontraktu z Kemosabe/RCA w 2014 roku wydała swoją EP-kę "Purrr!". Wiosną 2018 roku ukazał się jej debiutancki album "Amala", jednak to sierpniowe wydanie "Mooo!" przyczyniło się do zaistnienia w mainstreamie.

Kim jest Doja Cat? 1 / 6 Doja, a właściwie Amala Ratna Zandile Dlamini, urodziła się 21 października 1995 roku w Los Angeles. Jako dziecko uczęszczała na lekcje baletu, stepowania i tańca jazzowego. Szybko zrozumiała, że zamiast nauki bardziej kręci ją muzyka, i w wieku 16-stu lat rzuciła szkołę. W domu nauczyła się śpiewać, rapować i tworzyć muzykę w aplikacji GarageBand, którą później umieszczała na SoundCloudzie. Pseudonim artystyczny Doja Cat powstał z miłości do kotów oraz… jej ulubionej odmiany marihuany. Palenie zainspirowało również jej debiutancki singiel "So High", opublikowany w internecie w 2012 roku. Utwór zyskał ponad 700 tysięcy odtworzeń, dlatego dwa lata później Doja zainwestowała w teledysk oraz wydała EP-kę "Purrr!". Źródło: Getty Images Autor: Timothy Norris udostępnij

Uznany przez krytyków drugi album "Hot Pink" wydała w listopadzie 2019 roku. Płyta odniosła platynowy sukces - do tej pory zdobyła ponad 10,3 miliarda odtworzeń na całym świecie. "Hot Pink" zawiera utwór "Juicy", przebój "Say So" nominowany do Grammy oraz "Streets", viralową sensację i ścieżkę dźwiękową Silhouette Challenge, jednego z największych dotychczasowych trendów TikToka.