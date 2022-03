Florence + the Machine opublikowało właśnie teledysk do nowego utworu, "Heaven Is Here". Teledysk, wyreżyserowany przez Autumn de Wilde, został nakręcony w listopadzie 2021 roku w ukraińskim Kijowie. To kolejna po "King" premierowa piosenka - nie wiadomo jednak, czy zapowiadają wydanie nowego krążka.

Florence Welch dzieląc się klipem poinformowała, że tancerki z teledysku, które pochodzą z Ukrainy schroniły się w stolicy kraju. "Dwie tancerki z tego filmu są teraz w schronie. Moje dzielne i piękne siostry Maryne i Anastasiia. Kocham Was. Chciałabym móc objąć Was ramionami" - napisała na Instagramie.

Clip Florence & The Machine Heaven Is Here

Przy okazji premiery teledysku Welch podzieliła się refleksją na temat premierowej piosenki. Jak opisuje Brytyjka, utwór powstał w trakcie niedawnego lockdownu. "'Heaven Is Here' to pierwsza piosenka, którą napisałam w lockdownie po tym, jak przez długi czas nie mogłam dostać się do studia. Chciałam stworzyć coś monstrualnego. I ten zgrzyt radości, wściekłości i żalu był pierwszą rzeczą, która się pojawiła. Ponieważ studia taneczne również były zamknięte, moim marzeniem było, aby pewnego dnia stworzyć choreografię z wykorzystaniem tego materiału. Jest to więc jeden z pierwszych utworów muzycznych, które stworzyłam z myślą o tańcu współczesnym" - mówi wokalistka.

Welch nie ujawniła jeszcze planów wydawniczych dotyczących następcy "High as Hope" z 2018 roku, które zamyka dyskografię zespołu.