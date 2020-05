Fires In The Distance debiutują

Melodyjni deathmetalowcy z amerykańskiej formacji Fires In The Distance podpisali kontrakt i szykują się do premiery pierwszej płyty.

Fires In The Distance szykują się do wydania debiutanckiej płyty /Josh Esan /materiały prasowe

Kwartet z Connecticut zawarł umowę z Prosthetic Records, czego pierwszym efektem będzie wydanie przez kalifornijską wytwórnię "Echoes From Deep November" - debiutanckiego longplaya Fires In The Distance.

Reklama

Album nagrano pod okiem producenta Dave'a Kaminskiego (Infera Bruo, Stone Healer), którego muzycy Fires In The Distance uznają wręcz za piątego członka zespołu.

Autorem okładki jest amerykański artysta Caelen Stokkermans. "Echoes From Deep November" trafi do sprzedaży 19 września.

Tymczasem już teraz możecie zapoznać się z nagranym w kwarantannie wideoklipem do premierowej kompozycji "The Climb" Fires In The Distance:

Wideo FIRES IN THE DISTANCE - THE CLIMB (QUARANTINE VIDEO)

Oto lista utworów albumu "Echoes From Deep November":

1. "The Climb"

2. "Elusive Light"

3. "The Lock And The Key"

4. "Reflections In The Ice"

5. "Chained To The Earth"

6. "Sundial"