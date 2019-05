Finał "Twoja twarz brzmi znajomo": Uczestnicy jako Black Eyed Peas [WIDEO]

W sobotę (18 maja) pokazana zostanie finał programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Walczący o zwycięstwo uczestnicy razem zaprezentowali się jako zespół Black Eyed Peas.

Finaliści "Twoja twarz brzmi znajomo" jako Black Eyed Peas /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu 1 9 Sławomir jako Freddie Mercury Autor zdjęcia: M. Zawada Źródło: Polsat 9

W jury zasiadają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

22 lutego ruszyła 11. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Udział w niej biorą wokaliści Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk, juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now"), aktorzy Elżbieta Romanowska, Iga Krefft, Kasia Dąbrowska, Kazimierz Mazur i Marta Wiejak oraz Kamil Pawelski/Ekskluzywny Menel - autor jednego z najpopularniejszych blogów o męskiej modzie i zarazem debiutujący wokalista.

W sobotę (18 maja, początek godz. 22.05) okaże się, kto otrzyma Złotą Twarz i przekaże 100 tysięcy złotych na wybrany cel charytatywny.

Po 11 odcinkach w klasyfikacji generalnej prowadzi na razie Elżbieta Romanowska, która zgromadziła 315 pkt., wyprzedzając Katarzynę Dąbrowską (286 pkt.) i Antka Smykiewicza (284 pkt.). Grono finalistów zamyka Kazimierz Mazur z dorobkiem 280 pkt.

Na początek finaliści wykonują przebój "I Gotta Feeling" zespołu Black Eyed Peas, za który muzycy otrzymali zresztą w 2010 roku nagrodę Grammy. Kto jest kim?

