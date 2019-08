Figura Cheryl Cole usunięta z Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud

Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud w Londynie podjęło decyzję o usunięciu figury Cheryl. W argumentacji podano, że wokalistka nie jest już tak ważną i wpływową postacią, aby jej podobizna zajmowała miejsce w muzeum.

Woskowa podobizna Cheryl została usunięta z Muzeum Madam Tussaud /Neilson Barnard /Getty Images

Cheryl to wokalistka, celebrytka oraz gwiazda telewizji. Zaczynała w grupie Girls Aloud, która działała w latach 2002 - 2013, nagrywając pięć albumów studyjnych.

Wokalistka spośród wszystkich członkiń składu zrobiła największą karierę. Do tej pory wydała cztery albumy studyjne (ostatni "Only Human" z 2014 roku), przy czym jej debiut "3 Words" sprzedał się w Wielkiej Brytanii w nakładzie ponad miliona egzemplarzy. Ponadto była jurorką brytyjskiej edycji "X Factora" (2008 - 2010 i 2014 - 2015). Zasiadała również w składzie jury amerykańskiej wersji programu.

W ostatnich latach kariera Cheryl zaczęła jednak podupadać. Od pięciu lat nie ukazał się jej nowy album, a jej powrót z singlami "Love Made Me Do It" oraz "Let You" okazał się komercyjną klapą.



Teraz upokorzyć piosenkarkę postanowiło Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud w Londynie i przenieść jej podobiznę do archiwów. Według gazety "The Sun" pracownicy muzeum zdecydowali się usunąć ją z wystawy, gdyż według nich Cheryl "nie jest już ważną postacią". Jeden z pracowników rozmawiający z tabloidem dodał, że takie decyzje nie są niczym szczególnym.

"Stale sprawdzamy naszą kolekcję figur, aby najlepiej reprezentowała to, co chcą zobaczyć nasi goście" - stwierdził.

Zdjęcie Cheryl ze swoją woskową figurą w 2010 roku / Mike Marsland / Getty Images

Woskowa Cheryl stała u Madam Tussaud od 2010 roku i była kilkakrotnie zmieniana.



Muzeum Figur Woskowych zostało założone w 1835 przez Marie Tussaud w Londynie. Na świecie powstało więcej oddziałów, w których można podziwiać figury woskowe znanych ludzi z rozmaitych dziedzin życia.



