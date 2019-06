Festiwal w Opolu 2019: Roksana Węgiel odcisnęła dłonie w Alei Gwiazd

14-letnia Roksana Węgiel została najmłodszą artystką, która odcisnęła swoje dłonie w Opolskiej Alei Gwiazd.

Roksana Węgiel w Opolu /Łukasz Kalinowski / East News

Roksana Węgiel była jedną z gwiazd piątkowego (14 czerwca) koncertu "Od Opola do Opola", który rozpoczął 56. Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu.

Festiwal w Opolu 2019: Koncert "Od Opola do Opola"

14-letnia wokalistka na scenie zaśpiewała piosenkę "Anyone I Want to Be", z którą wygrała Eurowizję Junior pod koniec 2018 r.

Tego dnia przed swoim występem Roksana pojawiła się w Opolskiej Alei Gwiazd, by odcisnąć swoje dłonie w gipsie.

Na miejscu młoda gwiazda wykonała też dwa utwory ze swojego debiutanckiego albumu "Roksana Węgiel".

"Nie spodziewałam się tego, że będą tu moje dłonie" - komentowała Roksana.

Tadeusz Pabisiak już zapowiedział, że zaprosi piosenkarkę za 10 lat, aby ponownie odcisnęła swoje dłonie.

Przypomnijmy, że na początku czerwca ukazała się debiutancka płyta wokalistki zatytułowana po prostu "Roksana Węgiel". Zawiera ona 13 utworów, a wśród nich takie przeboje, jak wspomniany "Anyone I Want to Be", "Lay Low", "Żyj" (sprawdź!), czy "Obiecuję" (posłuchaj!).

- To moja pierwsza płyta i zbierałam piosenki od początku swojej drogi. Debiut zabiera najwięcej czasu, bo trzeba znaleźć ten odpowiedni klimat muzyczny i trzeba być pewnym, jakie piosenki chce się robić - opowiada Interii Węgiel.

