Felicite Tomlinson nie żyje. Wzruszające pożegnanie ze strony jej sióstr

14-letnie bliźniaczki Phoebe i Daisy Tomlinson na Instagramie pożegnały swoją zmarłą siostrę Felicite Tomlinson.

Felicite Tomlinson miała 18 lat /Dave J Hogan /Getty Images

Felicite Tomlinson zmarła w środę (13 marca) w swoim domu w Londynie. Gdy 18-letnia projektantka mody upadła, wezwano do niej pomoc, jednak przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon.

Przedstawiciel rodziny podkreślali, że znana jako Fizzy siostra Louisa Tomlinsona nie miała wcześniej problemów z sercem i cieszyła się dobrym zdrowiem. Na początku roku odstawiła alkohol i papierosy.

Na razie na śmierć Fizzy oficjalnie nie zareagował jeszcze najstarszy i najbardziej znany z rodzeństwa - Louis Tomlinson, wokalista grupy One Direction.

Felicite za to pożegnały na Instagramie młodsze siostry, bliźniaczki Phoebe i Daisy Tomlinson.

"Słowa nie mogą opisać, jak bardzo my wszyscy mamy złamane serce. Byłaś moją najlepszą przyjaciółką, siostrą, motywatorką i osobą, która potrafiła doprowadzić mnie do tego, że płakałam ze śmiechu. Myśl, że nigdy więcej cię nie zobaczę, przeraża mnie tak, że byś w to nie uwierzyła. Będę zawsze cię kochać, ty i mama będzie miały miejsce w moim sercu do dnia, kiedy umrę" - napisała Phoebe.

Wspomniana mama to Johannah Deakin, która w grudniu 2016 r. zmarła na białaczkę w wieku zaledwie 43 lat.

Charlotte "Lottie", Felicite "Fizzy" oraz Phoebe i Daisy to przyrodnie siostry Louisa. Ojcem dziewczyn jest Mark Tomlinson, drugi mąż Johannah Poulston (para rozwiodła się, gdy Louis brał udział w "X Factorze"). Matka wokalisty w 2014 r. wyszła za Daniela Deakina przyjmując jego nazwisko.

W skład rodziny Tomlinsonów wchodzi także kolejna przyrodnia siostra, Georgia - owoc drugiego małżeństwa Marka Tomlinsona.



"Mama cię potrzebowała i ty jej potrzebowałaś. Cieszę się, że teraz jesteście razem. Modlę się o to, żebyście teraz były w lepszym miejscu" - dodała Phoebe.

Daisy na swój profil na Instagramie wrzuciła zdjęcie z dzieciństwa, na którym towarzyszą jej Lottie, Phoebe i Felicite.

"Moje serce krwawi. Wyobrażam sobie i modlę się o to, że mają złą osobę. Nie moją siostrę, moją najlepszą przyjaciółkę... Wciąż czuję twoje ramiona i twoje wargi całujące moją głowę. Słyszę twój głos. Mama cię potrzebowała. Mam nadzieję, że tam jesteś szczęśliwsza z nią. Upewnij się, że o nas nie zapomnicie. Mam teraz dwa anioły, które mnie strzegą" - napisała Daisy.



W marcu znany z grupy One Direction wokalista opublikował piosenkę "Two of Us", dedykowaną pamięci zmarłej matki.

Clip Louis Tomlinson Two of Us (Lyric Video)

Ten utwór miał wykonać w piątek wieczorem (15 marca) podczas koncertu BBC z okazji Red Nose Day Comic Relief, ale odwołał swój udział.

Policja podaje, że śmierć nastolatki obecnie traktowana jest jako "niewyjaśniona". Dokładne przyczyny zgonu mają być znane w ciągu najbliższych dni po szczegółowych badaniach.