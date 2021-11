favst/gibbs w grze komputerowej! Zobacz teledysk do "Tour de France"

"Tour de France" to kolejny singiel zapowiadający album "Hample" favsta i gibbsa, który ukaże się 10 grudnia. Materiał z płyty będzie dotyczyć głównie emocji związanych z nocnym życiem miasta oglądanego z perspektywy jazdy samochodem. Na wydawnictwie znajdzie się m.in. utwór z Pezetem i Zalewskim - "Francuskie filmy". Wśród gości na płycie pojawiają się również Kiełas, Szpaku i Kukon.



Wideo favst/gibbs ft. Zalewski, Pezet - francuskie filmy

Sprawdź tekst do utworu "Francuskie filmy" w serwisie Teksciory.pl



W klimatycznym teledysku rzeczywistość zaciera się z tym, co wirtualne. Producencki duet przenosi widzów w świat szybkich samochodów, mocnych bitów i nocnego życia. Wideo jest wypadkową kreatywności i nowatorskiego podejścia do realizacji teledysku.

Reklama

Wideo youtube

Sprawdź tekst do utworu "Tour De France" w serwisie Teksciory.pl

Tak o teledysku mówi jeden z jego twórców, Igor Ignacy Leśniewski: "Był to jeden z tych projektów, przy których na początku idziesz po omacku i trochę nie wiesz co się wydarzy. Nigdy wcześniej nie łączyłem tylu dziwnych zabiegów na raz. Większość scen nakręciliśmy w miniaturowym świecie, który sami wybudowaliśmy. Stworzyliśmy postacie w CGI (pozdro dla twórców gry Medieval Dynasty ze studia Render Cube), jeździliśmy małymi driftowozami RC, które obsługiwała grupa naszych "kaskaderów", czyli ekipa pasjonatów z grupy Rc Nennox (również serdecznie pozdrawiam). Ogromny ukłon dla wszystkich zaangażowanych freaków, bo był to naprawdę bardzo eksperymentalne wyzwanie i świetna zabawa".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Hity z Satelity": Bomfunk MC's POLSAT GO