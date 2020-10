Fani zaintrygowani zdjęciem Shawna Mendesa i Camili Cabello. Co dostrzegli?

Nowe zdjęcie Camili Cabello i Shawna Mendesa podbija sieć. Wszystko przez jeden, drobny szczegół. Do zauważyli internauci?

Camila Cabello i Shawn Mendes /Jeff Kravitz /Getty Images

Po sukcesie ich wspólnej piosenki "Senorita", która królowała na listach przebojów latem ubiegłego roku, Camila Cabello i Shawn Mendes stali się jedną z najgorętszych par show-biznesu.

Reklama

Od kilku miesięcy zakochani nie byli jednak widziani razem, co wywołało plotki, że się rozstali.

Cabello zdementowała jednak pogłoski, publikując na swoim Instagramie, pełen czułości wpis pod adresem Mendesa, przy okazji zbliżającej się premiery jego nowej płyty.

Camila Cabello i Shawn Mendes na meczu koszykówki. Ich zdjęcia są hitem sieci 1 / 6 Camila Cabello i Shawn Mendes całują się na meczu Źródło: Getty Images Autor: Allen Berezovsky udostępnij

"Świat przynosi magię, piękno i cuda, zwłaszcza teraz. Jaki wspaniały prezent dostaliśmy od Shawna Mendesa. Stworzył ten album, wkładając w niego swoją duszę (...).

Teraz wokalistka pochwaliła się wspólnym zdjęciem ze swoim chłopakiem, na którym się przytulają. Jednak coś innego przykuło uwagę jej fanów.

Internauci szybko dostrzegli, że Cabello u prawej stopy ma sześć palców: "Czy tylko ja to widzę?", "Co to jest?".



Szósty palec u nogi jest prawdopodobnie złudzeniem lub błędem w trakcie edycji zdjęcia. Sama wokalistka nie odpisała na pytania swoich sympatyków.