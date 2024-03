Do sieci trafił nowy numer Roxie Węgiel pt. "Jedna na milion" , który zwiastuje reedycję jej albumu "13+5", a także zapowiada nową trasę koncertową wokalistki po Polsce.

Rozszerzona wersja albumu zwyciężczyni "The Voice Kids" oraz Eurowizji Junior trafi do sprzedaży we wrześniu 2024 roku.

"Nowy utwór prezentuje Roxie Węgiel w nowej muzycznej odsłonie. Jego stylistyka utrzymana jest w szlachetnie popowym klimacie. Słuchając ‘Jednej na milion’ aż chce się tańczyć razem z wokalistką! Tekst opowiada w subtelny sposób o intymności w relacji, oddaniu i planach na przyszłość, a także polemizuje z codziennością" - czytamy w zapowiedzi prasowej.

Nowy utwór promuje trasę koncertową Węgiel pod hasłem "Break Tour", która odbędzie się już tej jesieni. Będzie to pierwsza od czterech lat klubowa trasa artystki. "Roxie przygotowała dla swoich fanów w całej Polsce kontynuację show muzyczno-tanecznego, łącząc swoje obydwie pasje i sprawiając, że scena płonie" - zapowiedziano.

Wokalistka odwiedzi dziewięć miast - Łódź, Toruń, Warszawę, Szczecin, Gdańsk, Katowice, Kraków i Wrocław. Start trasy nastąpi w Lublinie 6 października.



Spotify

Daty i miejsca koncertów Roxie Węgiel prezentują się następująco:

6.10.2024 - Lublin, Radio Lublin

10.10.2024 - Łódź, Scenografia

11.10.2024 - Toruń, Od Nowa

12.10.2024 - Warszawa, Niebo

17.10.2024 - Szczecin, Dom Kultury Krzemień

19.10.2024 - Gdańsk, Parlament

24.10.2024 - Katowice, Królestwo

25.10.2024 - Kraków, Poczta Główna

26.10.2024 - Wrocław, Stary Klasztor.



Roxie Węgiel o płycie "13+5". "Sporo się zmieniło"

- Wchodzę w nowy etap życiowy. Dużo się zmieniło od początków mojej kariery, bo wówczas miałam 13 lat. Wiem, że wiele osób pamięta mnie z tego okresu i myśli, że Roksana Węgiel nadal jest trzynastolatką. Jednak, kochani, minęło już 5 lat. "13 + 5 = 18"! - mówiła o nowej płycie w wywiadzie dla Interii Mateuszowi Kamińskiemu.

- To zrozumiałe, bo wiele osób nie śledzi na bieżąco tego, co się dzieje w mediach. Faktycznie najwięcej działo się, kiedy wygrałam Eurowizję i wtedy miałam 13 lat - stąd dużo osób myśli, że nadal tak jest - że nadal wyglądam tak jak wtedy, zachowuję się jak wtedy, nadal się tak wypowiadam. A wszystko się zmieniło - to też jest taki wiek, w którym człowiek się bardzo zmienia i tak naprawdę kształtuje. Oczywiście nie mam nikomu tego za złe, aczkolwiek chciałabym się pokazać z tej aktualnej strony - komentowała w 2023 roku.