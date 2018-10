Fan wtargnął na scenę. Shakira zgodziła się na selfie

Na koncercie Shakiry w Meksyku doszło do incydentu - jeden z fanów zmylił ochroniarzy i dostał się na scenę.

W czerwcu rozpoczęła się światowa trasa promująca wydany w maju 2017 r. hiszpańskojęzyczny album "El Dorado". Początek tournee został przesunięty w związku ze zdrowotnymi problemami Shakiry.



Powodem były problemy z głosem - lekarze wykryli u niej krwawienie na prawej strunie głosowej.

"Zaakceptowałam fakt, że ten problem po prostu wymaga więcej czasu, by całkiem się zagoić" - napisała Shakira na swojej stronie, dodając, że z lekarzami robi wszystko, by wrócić do pełni formy.

11 października w Meksyku rozpoczął się kolejny etap "El Dorado World Tour" po Ameryce Łacińskiej.



Podczas koncertu na Estadio Azteca w mieście Meksyk na scenę wtargnął fan, który uściskał wokalistkę i poprosił o selfie. Spóźnieni ochroniarze chcieli ściągnąć mężczyznę ze sceny, ale Shakira pozwoliła mu zrobić sobie z nią zdjęcie.

Axel Escobar całą akcję udokumentował na swoim profilu na Instagramie:

Okazało się, że Axel siedem lat temu również zrobił sobie selfie z Shakirą.